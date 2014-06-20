DYP, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleme kararı aldı

Doğru Yol Partisi, CHP ve MHP'nin “çatı adayı” olarak üzerinde uzlaştığı, Ekmeleddin İhsanoğlu konusunda kararını verdi.

Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu, toplumsal uzlaşma adına 10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti olarak Muhalefetin “Çatı Adayı” Ekmeleddin İhsanoğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu.

Her siyasi partinin farklı siyasi görüşü kapsamında farklı aday profili tercih etmesinin doğal olduğunu kaydeden Abdullahoğlu, "Ancak unutulmamalıdır ki bir siyasi parti başkanı değil Cumhurbaşkanı adayı seçiliyor ve adayın ülke çapında seçilme sansı olmalı. Benim adayım olsun kazanmasa da olur düşüncesi memleket yararına değildir ve Erdoğan’ı ya da AKP adayını cumhurbaşkanı yapar. Dönemin hassasiyeti Sayın İhsanoğlu’nun desteklenmesini gerektiriyor” dedi.

DYP’li Abdullahoğlu, muhalefetin adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhuriyet değer ve kazanımlarına ve laiklik ilkesine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den daha saygılı olduğu ve olacağı vurgusu da yaptı.