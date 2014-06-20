T24 LogoT24 Logo
Politika

DYP, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleme kararı aldı

CHP ve MHP'nin çatı adayı olarak açıkladığı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Doğru Yol Partisi de destekleyeceğini açıkladı

20 Haziran 2014 22:52

Doğru Yol Partisi, CHP ve MHP'nin “çatı adayı” olarak üzerinde uzlaştığı, Ekmeleddin İhsanoğlu konusunda kararını verdi.

Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu, toplumsal uzlaşma adına 10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti olarak Muhalefetin “Çatı Adayı” Ekmeleddin İhsanoğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu.

Her siyasi partinin farklı siyasi görüşü kapsamında farklı aday profili tercih etmesinin doğal olduğunu kaydeden Abdullahoğlu, "Ancak unutulmamalıdır ki bir siyasi parti başkanı değil Cumhurbaşkanı adayı seçiliyor ve adayın ülke çapında seçilme sansı olmalı. Benim adayım olsun kazanmasa da olur düşüncesi memleket yararına değildir ve Erdoğan’ı ya da AKP adayını cumhurbaşkanı yapar. Dönemin hassasiyeti Sayın İhsanoğlu’nun desteklenmesini gerektiriyor” dedi.

DYP’li Abdullahoğlu, muhalefetin adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhuriyet değer ve kazanımlarına ve laiklik ilkesine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den daha saygılı olduğu ve olacağı vurgusu da yaptı.

 

ETİKETLER

ekmeleddin ihsanoğludypchpmhp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24