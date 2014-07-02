T24 LogoT24 Logo
Politika

DYP 'çatı aday' İhsanoğlu'na desteğini çekti

CHP ve MHP'nin ortak Köşk adayı Prof. İhsanoğlu'na desteğini açıklayacak olan 3 parti bugün ortak basın toplantısı düzenleyecek

02 Temmuz 2014 09:12

CHP ve MHP'nin ortak Köşk adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu için 3 partinin daha katılımıyla ortak deklarasyon açıklanacak. Daha önceden toplantıya katılacağını açıklayan DYP ise İhsanoğlu'na desteğini çektiğini duyurdu.

 

CHP ve MHP'nin 'çatı'sı genişliyor

 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, DSP lideri Masum Türker, DP lideri Gültekin Uysal ve BTP lideri Haydar Baş bugün saat 15.00'te bir araya gelerek bir toplantı yapacak.

Toplantının ardından, uzlaşı adayı olarak belirlenen Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek için hazırlanan ortak deklarasyon yayınlanacak.

 

DYP çekildi

 

Daha önceden toplantıya katılacağını duyuran DYP ise son anda desteğini çekme kararı aldı.

Partiden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın DYP Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz'ü arayarak "Demokrat Parti'nin, toplantıya DYP'nin çağrılmasından rahatsız olduğunu" dile getirdiği öne sürüldü.

"Partimize ve kamuoyumuza yapılan bu yakışıksız hareket sebebiyle çatı aday Sayın İhsanoğlu'na desteğimizi çektiğimizi, ortak basın toplantısına katılmayacağımızı duyururuz" denildi.

Öte yandan Ekmeleddin İhsanoğlu'dan Başbakan Erdoğan'ın bugün resmen açıklanan cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirdi.

İhsanoğlu, "Türkiyenin önünde tercihler olmalı, tercihini ona göre yapmalı. Yarışın medeni ve demokrat bir şekilde geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Twitter'dan da bir mesaj paylaşan İhsanoğlu, "Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylıklarının hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Köşk turlarına da devam eden İhsanoğlu, sabah saatlerinde Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile biraraya geldi.

Ardından Türkiye Partisi'ni ve Türkiye Kamu-Sen'i ziyaret eden İhsanoğlu, seçim çalışmalarına başlamak üzere memleketi Yozgat'a gitti.

ETİKETLER

chpmhpçatı adaydestekgeri çektiköşk adayıdyportak deklarasyonmuhalefet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24