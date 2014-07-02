DYP 'çatı aday' İhsanoğlu'na desteğini çekti

CHP ve MHP'nin ortak Köşk adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu için 3 partinin daha katılımıyla ortak deklarasyon açıklanacak. Daha önceden toplantıya katılacağını açıklayan DYP ise İhsanoğlu'na desteğini çektiğini duyurdu.

CHP ve MHP'nin 'çatı'sı genişliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, DSP lideri Masum Türker, DP lideri Gültekin Uysal ve BTP lideri Haydar Baş bugün saat 15.00'te bir araya gelerek bir toplantı yapacak.

Toplantının ardından, uzlaşı adayı olarak belirlenen Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek için hazırlanan ortak deklarasyon yayınlanacak.

DYP çekildi

Daha önceden toplantıya katılacağını duyuran DYP ise son anda desteğini çekme kararı aldı.

Partiden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın DYP Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz'ü arayarak "Demokrat Parti'nin, toplantıya DYP'nin çağrılmasından rahatsız olduğunu" dile getirdiği öne sürüldü.

"Partimize ve kamuoyumuza yapılan bu yakışıksız hareket sebebiyle çatı aday Sayın İhsanoğlu'na desteğimizi çektiğimizi, ortak basın toplantısına katılmayacağımızı duyururuz" denildi.

Öte yandan Ekmeleddin İhsanoğlu'dan Başbakan Erdoğan'ın bugün resmen açıklanan cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirdi.

İhsanoğlu, "Türkiyenin önünde tercihler olmalı, tercihini ona göre yapmalı. Yarışın medeni ve demokrat bir şekilde geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Twitter'dan da bir mesaj paylaşan İhsanoğlu, "Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylıklarının hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Köşk turlarına da devam eden İhsanoğlu, sabah saatlerinde Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile biraraya geldi.

Ardından Türkiye Partisi'ni ve Türkiye Kamu-Sen'i ziyaret eden İhsanoğlu, seçim çalışmalarına başlamak üzere memleketi Yozgat'a gitti.