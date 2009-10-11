DYP: Birleşme düşüncemiz yok

DYP Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, ''DYP'nin, DP ve ANAP'ın birleşmeyeceğini bildirdi.

Özaçıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında ''DYP, DP ve ANAP'ın birleşeceği'' yönünde haberler çıktığını hatırlattı. Adı geçen partilerle birleşme hakkında bir karar almadıklarını ifade eden Özaçıkgöz, şunları kaydetti:

''Ne Sayın Hüsamettin Cindoruk ile ne de Sayın Salih Uzun ile bir araya gelmiş değilim. Birleşme konusu bir yana, başka herhangi bir konuda görüşmek üzere dahi bir araya gelmiş değiliz. DYP olarak yolumuza devam etmekteyiz ve hiçbir parti ile birleşme düşüncemiz de niyetimiz de fikrimiz de yoktur. DYP olarak yolumuza devam etmekteyiz. DYP isminden rahatsız olup bu ismi değiştirenler, şimdi DYP isminden prim yapmaya çalışıyorlar. Belki de teşkilatlarını bu şekilde ayakta tutabiliyorlar.''