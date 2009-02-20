DYH’ye vergi cezası dünyada yankılandı

Başbakan Erdoğan’ın sert eleştiriler yönelttiği, hatta boykot çağrısı yaptığı DYH’ye Maliye’nin de vergi cezası yağdırması dünya basınında yankılandı



Basın meslek örgütleri tepki göstererek, 826 milyon lira ceza kesilmesi girişimini ‘basını yola getirme’ teşebbüsü olarak yorumladılar.

Türkiye’nin gündemine oturan olayla ilgili olarak muhalefet de sert açıklamalarla tepki gösterdi.

Bilindiği gibi DYH, iştiraki Doğan TV’nin yüzde 25’ini Alman kuruluşu Axel Springer’e satmış, görüşmelerin sonuçlanmasının ardından 2 Ocak 2007’de ortaklık pay defterlerine işlenmiş ve alıcı kuruluş ödemeyi de yapmıştı.

Ancak defter ve ödeme kayıtlarını geçerli saymayarak, satışın 2006’da yapıldığını ve dolayısıyla vergi kaybı oluştuğu iddiasında olan Maliye, bu gerekçeyle astronomik bir vergi cezası yazdı.

Konu, kamuoyunda büyük tepki yarattı. Vergi uzmanları DYH’nin satış işleminde usulsüz nokta olmadığını açıkladı. Olay ‘siyasi’ olarak yorumlandı.





Financial Times: Ceza, kavgadan etkilenmiş olabilir



“Türkiye’nin en büyük medya grubunun başı yine otoriteler ile dertte. Reklam gelirleri zayıflamaya yüz tuttuğu ve ana şirketin bu nakti başka sektörlerde büyümek için kullanmak istediği bir dönemde 408 milyon dolar bir cezaya uğradı. Grup cezayı temyiz etmeyi planlıyor.

Ceza, Aydın Doğan’ın kontrol ettiği medya ve enerji topluluğa karşı alınan bir dizi kararın sonuncusu. Yatırımcılar, grubun, Sayın Doğan ile bir yolsuzluğa ilişkin haberler nedeniyle sonbaharda destekçilerini Doğan yayınlarını boykot etmeye çağıran Başbakan Tayyip Erdoğan arasında kamuoyunun önünde cereyan eden bir kavgadan etkilenmiş olması olasılığından kaygılanıyor.

Doğan Holding CEO’su Dr. Ragıp Nebil İlseven, ‘Bu bizim için normal. Saşırmadım’ dedi.”





Reuters: Aydın Doğan’ın hükümetle arası açıktı



Maliye Bakanlığı’nın Doğan Yayın Holding’e kestiği 826.3 milyon TL’lik vergi cezası İngiliz haber ajansı Reuters tarafından dünyaya duyuruldu.

Reuters, Doğan Yayın Holding’in vergi cezasına itiraz ettiğini belirterek, “Aydın Doğan’ın, gazetelerinde çıkan bir dizi yolsuzluk haberi yüzünden hükümetle arası açıktı” diye yazdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın Doğan’ı ve Aydın Doğan’a ait medya kuruluşlarını taraflı haber yapmakla suçladığını hatırlatan ajans, “Erdoğan, AKP üyelerine (Aydın Doğan’ın) gazetelerini boykot etmeleri çağrısı yapmıştı” ifadesini kullandı.

Reuters, hükümetin geçen yılın sonlarında da Aydın Doğan’ın “şaibeli işler” yaptığını iddia ederek bu konuda soruşturma açılmasını istediğini ancak Aydın Doğan’ın bu suçlamaları reddettiğini vurguladı.

Ajansın haberinde, vergi cezasının ardından Doğan Yayın Holding’e bağlı gazetelerin hükümeti eleştirel basına gizli bir saldırı düzenlemekle suçladığını da belirtti.



Basın örgütleri: Karar siyasi



Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan Sadık İpekçi:

“İktidar medya kuruluşlarını hizaya sokmaya çalışıyor. Bu ceza da bunun bir parçası. Söz konusu durum medyanın bağımsızlığını zedeliyor. TGS olarak sansüre ve hükümet baskılarına karşı basın özgürlüğü mücadelemizi sürdüreceğiz.”



Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay:

“Normal koşullarda demokratik ülkelerde işletmelerin, şirketlerin vergi borçları haber yapılmaz. Tartışma konusu da olmaz. Vergiler ödenir, hukuk içinde gereken neyse o yapılır. Vergi sahibi de vergisini öder. Türkiye ise öyle değil. İktidar, kendisine muhalif yayın yapanları her alanda yok etmek için çaba sarf ediyor. Çünkü daha önce bunun örnekleri de görüldü. Örneğin, Kanaltürk.

Maliye çok acımasız bir şekilde üzerine gitti ve sonunda yok edildi, el değiştirdi. Şimdi, Başbakan önce kendisini eleştiren yayın grubu için ‘gazete almayın’ kampanyası yaptı. Halkı kışkırttı. Bundan sonuç alamayınca bu kez vergi silahını ortaya koydu.

‘Hizaya gelmezsen, bu taraftan vururum’ diyor. Onun için normalde vergi vermeyenin üzerine gidilmesi doğal ama Türkiye’deki niyetin o olmadığı ve siyasi bir silah olarak kullanıldığı çok açık. Ben burada kötü niyet görüyorum. ‘Bu gazeteleri almayın kampanyası’nın devamı olarak görüyorum. Ve doğru da bulmuyorum.”