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DYGM'ye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltında ANKARA (A.A)

13 Ocak 2012 19:36

-DYGM'ye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltında ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Ankara Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DYGM'ye (Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi) yönelik operasyonda, Ankara'da üniversite ve mahalle komiteleri oluşturdukları, araç yakma/sabotaj türü eylem hazırlığı yaptıkları bilgisi alınan 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.  Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DYGM'ye yönelik 10 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, Ankara'da üniversite ve mahalle komiteleri oluşturan, araç yakma/sabotaj türü eylem hazırlığı yaptığı bilgisi alınan 15 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.  Eylem amaçlı olduğu değerlendirilen çeşitli malzemelerin yanı sıra yazılı dokümanlarla örgütsel içerikli veri depolanmış çok sayıda dijital malzemenin ele geçirildiği belirtildi.  Zanlıların, sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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