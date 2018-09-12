"Dybala'nın ayrılma zamanı geldi"

Palermo başkanı Maurizio Zamparini, eski futbolcuları Paulo Dybala'nın Juventus'tan ayrılma zamanının geldiğini ifade etti.

Paulo Dybala'nın eski takımı Palermo'nun başkanı Maurizio Zamparini, Arjantinli yıldızın Ocak ayında takımdan ayrılabileceğini söyledi.

RMC Sport'a konuşan Zamparini, "İki yıl önce Paulo'ya mesaj yolladım ve ona İspanya'ya gitmesini önerdim. Er ya da geç ordan ayrılacaktır, çünkü Juventus ondan kazanç sağlamak isteyecektir. Bu yüzden Ocak ayında Juventus'tan ayrılacağını düşünüyorum" diyerek Dybala'nın İtalyan devinden ayrılmasının çok uzakta olmadığını belirtti.

2015 yılında Palermo'dan Juventus'a transfer olan Paulo Dybala için siyah beyazlılar 40 milyon euro ödemişti.