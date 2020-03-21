Dybala'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı

Juventus'un yıldız oyuncusu Paulo Dybala, kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Açıklamayı Twitter'dan yapan Dybala, "Herkese merhaba, Covid-19 testinin sonuçlarını aldığımızı Oriana ile birlikte pozitif çıktığımızı bildirmek istedim. Durumumuz iyi. Mesajlarınız için teşekkürler" dedi.

Dybala'nın da testinin pozitif çıkmasıyla Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi ile birlikte virüs tespit edilen oyuncu sayısı 3 oldu.