Dybala adım adım Liverpool'a

Transferin en hareketli takımlarından Juventus'un, 105 milyon euro bedelle Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamasının ardından Paulo Dybala'yı Liverpool'a satabileceği iddia edildi.

Hucüm hattında bir çok yıldızı barındıran Juventus, son olarak Ronaldo'yu renklerine bağladı ve herkesin hayranlıkla bakacağı bir hucüm hattına sahip oldu.

Dünya Kupası'nda sonra Cordoba'ya dönen Arjantinli yıldız Dybala, Ronaldo transferini de tatildeyken öğrendi. Arjantin basınında yer alan haberde bu durumda takımdan ayrılıkların ihtimal dahilinde olduğu ve bu ismin Liverpool'un radarındaki Dybala olabileceği belirtildi.

Uzun süre Lyon'dan Nabil Fekir'i tranfer etmeye uğraşan Liverpool'un bu tranferde mutlu sona ulaşamayınca radarını Arjantinli yıldıza çevirdiği iddia edildi.