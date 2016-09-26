DW’den Gençlik ve Spor Bakanlığı’na dava

DW, Conflict Zone programının kayıtlarına el koyan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dava açtı. DW Yayın Konseyi de başlatılan hukuki girişime destek verdi.

DW'nin basın açıklaması şöyle:

"Deutsche Welle (DW), gerçekleştirdiği bir söyleşisine ait video materyallerinin geri verilmesi talebiyle Ankara'da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştır.

DW'de yayınlanan Conflict Zone adlı programın moderatörü Michel Friedman’ın 5 Eylül 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdiği TV söyleşisinin çekiminden sonra video materyallerine Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın talimatıyla el konulmuştu.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, DW'nin olaydan bir gün sonra öğlene kadar tanıdığı sürede kayıtların geri verilmesi talebini yerine getirmedi. Daha sonra DW'nin avukatları tarafından tanınan ikinci süre de Türk tarafınca dikkate alınmadı. DW şimdi de materyallerin geri verilmesi talebiyle Ankara'daki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştır.

Türk makamlarının tutumunu kınayan DW Genel Müdürü Peter Limbourg, konuyla ilgili açıklamasında "Bu olay, hukuk devleti ilkesi ve demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Türk tarafının video materyalimizi derhal geri vermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DW Yayın Konseyi de 23 Eylül 2016 tarihinde Berlin'de gerçekleşen oturumunda, video materyallerinin geri verilmesi talebiyle başlatılan hukuki sürece açık destek verdi. DW Yayın Konseyi Başkanı Piskopos Karl Jüsten, yaptığı açıklamada "Biz sınırsız basın özgürlüğünden yanayız. Türkiye Avrupa ile sıkı bağlar içindedir. Bu basın özgürlüğü gibi demokrasinin temel ilkelerine saygı gösterilmesini de beraberinde getiriyor. Bu noktada benzer standartlar geçerli olmalıdır. Deutsche Welle'nin Türk bir bakanla yaptığı söyleşinin geri verilmesi için dava açmak zorunda kalması çok endişe verici bir durumdur" şeklinde konuştu.

Öte yandan DW Yayın Konseyi, DW'nin Türkiye'ye ve Almanya'da Türkçe konuşan insanlara yönelik gazetecilik faaliyetlerini memnuniyetle karşıladığını da vurguladı. Konsey aynı zamanda DW'nin siyasi açıdan büyük önem taşıyan hedef bölgesinde tarafsız bilgi sağlayıcı olarak sorumluluklarını yerine getirebilmesi için uygun mali koşulların sağlanmasını da talep etti. Jüsten, "Türkiye'de basın özgürlüğü ile ilgili yaşananları kabul edemeyiz. DW'nin görevi, Türkiye'de yaşayan insanları kapsamlı ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek ve Almanya'nın pozisyonunu iletmektir" diye sözlerini sürdürdü.

Conflict Zone, DW'nin saygın bir siyasi söyleşi programıdır. Program başta katılan konukların ülkeleri olmak üzere uluslararası ilgi uyandırmaktadır. DW'nin İngilizce televizyon programı Conflict Zone'da yer alan siyaset içerikli sohbetlerde çatışan görüşlere yer verilmektedir. Conflict Zone, tutum ve gerçeklerin sert bir şekilde mücadele ettiği bir programdır. Programın moderatörleri, konuklarının tutum ve eylemleriyle ilgili boyun eğmeden sorularını sorar. Tim Sebastian ve Michel Friedman programın moderatörlüğünü yürütmektedir."