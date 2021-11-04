Dwayne Johnson: Artık filmlerimde gerçek silah kullanılmayacak

'Rust' filminin setinde Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürdüğü kazanın yankıları sürüyor. Başrollerini Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un paylaştığı ve Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filmi olan 'Red Notice'ın galasına katılmak üzere Los Angeles’a gelen Johnson, kendi yapım şirketi Seven Bucks Productions'ın bir daha gerçek silah kullanmayacağını söyledi.

"Yaşananlar çok korkunç"

Rust setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in yanlışlıkla silahla vurularak öldürülmesi hakkında yaşananları çok korkunç olarak tarifleyen Johnson, Baldwin’i yıllardır tanıdığını ve onun arkadaşı olduğunu belirtti. Kalbinin bu olayda adı geçen herkesin aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.



Reuters'ta yer alan habere göre Johnson, "Diğer prodüksiyon şirketleri adına konuşamam, ancak size söyleyebileceğim şey, bu yaşananlar bize yeni bir mercek ve önümüzdeki dönem nasıl hareket edebileceğimiz konusunda bakış açısı yarattı" dedi.



Hızlı ve Öfkeli'nin ünlü yıldızı Johnson, bundan sonra yapım şirketinin plastik tabanca kullanacağını ve böylece kimsenin dolu mu boş mu diye endişelenmek zorunda kalınmayacağını dile getirdi.