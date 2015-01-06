DW Türkçe Köln'den canlı aktardı



Köln'de Pegida taraftarları ve karşıtları tarafından dün düzenlenen gösteriler Baha Güngör, Hülya Schenk, Başak Özay, Tuncay Yıldırım ve Sinem Özdemir'den oluşan DW Türkçe ekibi tarafından izlendi.

DW Türkçe'nin Pegida ile ilgili yayını, Twitter üzerinden gösteri öncesi aktarılan bilgilerle başladı.

Köln'ün yanı sıra Dresden, Berlin, Stuttgart başta olmak üzere birçok kentte Pegida karşıtı gösteriler düzenleneceği belirtildi.

Pegida'nın gösteri düzenleyeceği Köln'ün çok kültürlü yapısına dikkat çekildi.

Pegida eylemcilerinin toplanması ve Alman polisinin aldığı geniş güvenlik önlemleri vurgulanırken, Pegida karşıtı göstericiler arasında çok sayıda Türk'ün de bulunduğuna dikkat çekildi.

Polis aşırı grupları kovaladığı, Pegida yandaşları ile karşıtlarının karşılıklı sloganlar attığı anlar iletildi.

Pegida taraftarlarının eylemine katılımın düşük olduğu belirtilirken, kentin köprülerinin geçişe kapatıldığı, Köln Katedrali'nin karartıldığı an görüntülerle aktarıldı.