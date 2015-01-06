T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

DW Türkçe Köln'den canlı aktardı

DW Türkçe, Köln'de Pegida taraftarları ve karşıtları tarafından düzenlenen gösterileri yakından takip etti. Köln Katedrali'nin protesto amacıyla karartılması gibi önemli anlar görüntülerle eş zamanlı olarak aktarıldı.

06 Ocak 2015 12:27


Köln'de Pegida taraftarları ve karşıtları tarafından dün düzenlenen gösteriler Baha Güngör, Hülya Schenk, Başak Özay, Tuncay Yıldırım ve Sinem Özdemir'den oluşan DW Türkçe ekibi tarafından izlendi.

DW Türkçe'nin Pegida ile ilgili yayını, Twitter üzerinden gösteri öncesi aktarılan bilgilerle başladı.

Köln'ün yanı sıra Dresden, Berlin, Stuttgart başta olmak üzere birçok kentte Pegida karşıtı gösteriler düzenleneceği belirtildi.

Pegida'nın gösteri düzenleyeceği Köln'ün çok kültürlü yapısına dikkat çekildi.

Pegida eylemcilerinin toplanması ve Alman polisinin aldığı geniş güvenlik önlemleri vurgulanırken, Pegida karşıtı göstericiler arasında çok sayıda Türk'ün de bulunduğuna dikkat çekildi.

Polis aşırı grupları kovaladığı, Pegida yandaşları ile karşıtlarının karşılıklı sloganlar attığı anlar iletildi.

Pegida taraftarlarının eylemine katılımın düşük olduğu belirtilirken, kentin köprülerinin geçişe kapatıldığı, Köln Katedrali'nin karartıldığı an görüntülerle aktarıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türkçe Köln PegidaKatedraliPegidaBaha Güngör Hülya Schenk BaşakTuncay YıldırımSinem TürkçeTürkçe PegidaTwitterKölnDresden Berlin StuttgartAlmanTürkPolisKöln KatedraliDeutsche Welle Türkçe DW/NH/BÖ/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24