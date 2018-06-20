DW muhabiri canlı yayında taciz edildi

Her şey aniden oldu: Moskova'daki Deutsche Welle muhabiri Julieth Gonzales Theran İspanyolca kanalda Rusya'daki Dünya Kupası'ndan canlı haber geçtiği sırada üzerine gelen bir adam önce onu yanağından öptü, sonra da elleri muhabirin göğsüne uzandı. Kadın muhabir bir saniye şok geçirdikten sonra haberine devam ederken, kendisini taciz adam kalabalığa karışıp kayboldu.

Gonzales Theran "Canlı yayın hazırlığı için iki saat önceden oraya gitmiştim ama hiçbir şey olmamıştı. Tam canlı yayına başladığımızda tacize uğradım. Başımı çevirdiğimde zaten sırra kadem basmıştı" dedi.

Almanya'nın ilk kadın Bundesliga hakemi Bibiane Steinhaus bu gibi olayların yabancısı olmadığını belirtti ve "Muhabirinizim durumunu anlıyorum zira bu tür saldırılar geçmişte sık sık yaşandı” dedi. Kendisinin "bu ya da buna benzer kadın düşmanı olayları yaşamadığını" belirten Steinhaus "Bu tarz bir davranış kabul edilemez" diye konuştu.

Sporda kadının işi zor

Büyük spor organizasyonlarından haber geçen muhabirler göreve hazırlıklı gidiyorlar. Deutsche Welle gibi uluslararası yayın kuruluşları ekiplerini bu gibi olaylara göre özel eğitim veriyor. Deutsche Welle de Rusya'daki turnuvadan önce muhabirlerini göze almaları gereken riskler konusunda uyarıp tehlikelere karşı duyarlı olmalarını sağlıyor.

Sorunun spor ve özellikle de futbolda maço zihniyetin egemen olmasında yattığını belirten Gonzalez Theran "Kadın muhabire biraz renk katması için görev verildiği sanılıyor. Ama biz oyun sistemi, taktik ve stratejiden de konuşmak için oradayız" diyor. Alman televizyonunda maç spikerliği yapan Claudia Neumann'a internet ortamında edilen hakaretlerin bu açıdan çarpıcı olduğunu belirten Gonzalez Theran "Erkekler birçok alanda saygısız davranıyorlar" diye konuşuyor.

Benzer olaya farklı tepki

Gonzales Theran'ın başına gelene benzeyen bir olay da nisan ayında Meksika'daki bir futbol karşılaşması sırasında meydana gelmişti. Fox Sports kanalına canlı haber geçen Maria Fernanda Mora tezahürat yapan futbol fanatikleri tarafından tacize uğramıştı. Haberini profesyonellik anlayışıyla tamamlayan kadın muhabir daha sonra mikrofonuyla kendini korumuş ve sosyal medyada alkışlanmıştı.

Deutsche Welle muhabirine Moskova'da yapılana ise farklı tepkiler geldi. DW İspanyolca kanalının Facebook hesabına gönderilen bazı yorumlarda olay önemsizleştirilmeye çalışıldı. Bir yorumda "Yanağa öpücük konduranı neredeyse ırz düşmanı ilan edecekler" ifadesi yer alıyordu.

Moskova'da taciz edilmesini serinkanlılıkla karşılayan Gonzales Theran "Bu münferit bir olaydı. Muhabire kompliman yapıp saygılı davranan futbolseverlerin de olduğunu buluyorum. Buradaki ölçüyü kaçırdı. Benim için soruna doğru teşhis konması önemli" dedi.

Gabriel González Zorrilla, DW

© Deutsche Welle Türkçe