DW İfade Özgürlüğü Ödülü Zibakalam'a verildi

Deutsche Welle'nin (DW) insan hakları ve ifade özgürlüğü konularına dikkat çekmek için her yıl verdiği DW İfade Özgürlüğü Ödülü'nün sahibi bu yıl İranlı siyaset bilimci Sadegh Zibakalam oldu. DW Genel Müdürü Peter Limbourg ödülü Bonn'da düzenlenen Global Medya Forumu'nda Zibakalam'a takdim etti.

DW'ye verdiği bir mülakat nedeniyle İran'da 18 ay hapis cezası alan İranlı siyaset bilimci Zibakalam, ödül töreninde yaptığı konuşmada ödülünü “vicdan mahkumları” olarak adlandırdığı hapis yatmış İranlı aktivistlere, akademisyenlere ve sanatçılara adadığını söyledi. 1970’li yılların sonlarında başbakan yardımcılığı yapmış Abbas Amir-Entezam'a özel bir vurgu yapan Zibakalam, "Susturulmayı reddettikleri için binlerce İranlı senelerce hapis yattı. DW İfade Özgürlüğü Ödülü'mü bunlardan bir tanesine adamak istiyorum: 27 yılını hapiste geçirerek günümüz İran'ında özgürlük için verilen mücadeleyi temsil eden Abbas Amir-Entezam” dedi.

Ödül takdimi sırasında konuşan DW Genel Müdürü Limbourg da DW'nin dünya etrafındaki ifade özgürlüğü kısıtlamaları konusunda insanları bilinçlendirme görevinin olduğunu ve DW İfade Özgürlüğü Ödülü’nün bu amaca hizmet ettiğini belirtti. Limbourg, “İnsanları hapisten çıkartamayız ancak ilgiyi dünya etrafındaki insanların durumlarına çekebiliriz. Bu ödül bunu yapıyor. Biz bunu aynı zamanda 30 farklı dildeki yayınlarımızla her gün yapıyoruz” dedi.

İki yıllık "sosyal yasak"

Tahran Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan 68 yaşındaki Zibakalam, İran'ın en tanınmış siyaset bilimcileri arasında yer alıyor. Zibakalam, DW'ye verdiği bir röportajda İran hükümetini 2017'nin sonunda çıkan toplumsal olaylar nedeniyle eleştirdiği için Nisan ayında 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanması halinde sadece hapse girmekle kalmayacak olan Zibakalam, aynı zamanda söyleşi veremeyeceği, makale yayınlayamayacağı ve sosyal medyada paylaşım yapamayacağı iki yıllık bir "sosyal yasakla" da cezalandırılacak. Zibakalam kararı temyize götürdü. Temyiz mahkemesinin kararı bekleniyor.

DW'nin İfade Özgürlüğü Ödülü, insan hakları ile ifade özgürlüğünü savunma konusunda fark edilecek faaliyetlerde bulunan kişilere veya girişimlere veriliyor. Ödülün ilk verildiği yıl olan 2015'te DW İfade Özgürlüğü Ödülü'nü Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Suudi blogger Raif Bedevi alırken, 2016 yılında ödül dönemin Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni olan Sedat Ergin'e verilmişti. 2017'de ise Beyaz Saray Muhabirleri Derneği ödüle layık görülmüştü.

DW/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe