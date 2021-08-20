DW editörünün akrabası Taliban tarafından öldürüldü

Afganistan'da gazeteciler ve ailelerinin hayatı tehlikede. Taliban, ülkenin batısında kapı kapı dolaşarak aradığı Deutsche Welle (DW) editörünün yakınlarına silahla saldırdı. Şu anda Almanya'da olan gazetecinin bir aile ferdi hayatını kaybetti, bir diğeri ağır yaralandı, diğer aile fertleri ise son anda silahlı kişilerin elinden kaçmayı başardı.

Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg, sert bir şekilde kınadığı bu eylem ile ilgili olarak Alman Hükümeti'ne "harekete geçme” çağrısı yaptı.

Limbourg açıklamasında, "Editörümüzün bir akrabasının Taliban tarafından öldürülmesi inanılmaz boyutta trajik ve aynı zamanda Afganistan'daki çalışanlarımız ve ailelerinin içinde bulundukları çok ciddi hayati tehlikeyi de kanıtlar nitelikte. Görünen o ki Taliban Kabil ve vilayetlerde organize bir şekilde gazetecileri arıyor. Zaman daralıyor!” İfadelerine yer verdi.

Son haftalarda yaşanan gelişmeler bunu teyit eder nitelikte. Taliban en az üç DW muhabirinin evinde arama yaptı. Diğer medya kuruluşlarından gazeteciler kaçırıldı ya da öldürüldü. Özel yayıncı Ghargasht TV'den Nematullah Hemat'ın Taliban tarafından kaçırıldığı tahmin ediliyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre özel radyo kanalı Paktia Ghag Radyosu'nun yöneticisi Tufan Omar Taliban tarafından doğrudan hedef alınarak öldürüldü.