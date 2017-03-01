DW Baş Editörü Ines Pohl olacak

Deutsche Welle’nin (DW) Baş Editörlüğü’nü 1 Mart 2017 tarihinden itibaren Ines Pohl üstlenecek. Pohl, görevi Dr. Alexander Kudascheff'den devralacak. 2015 yılında DW’de çalışmaya başlayan Pohl, Donald Trump’ın ABD Başkanlığı’nı devralmasına kadar Washington muhabiri olarak görev yaptı.

DW’nin Ortadoğu servisinde editör olarak 1977'de çalışmaya başlayan Kudascheff, İç Politika Servisi Yöneticisi, Almanca Radyo Yayınları Baş Editörü, DW Brüksel Stüdyosu Yöneticisi olarak görev yaptı.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, Kudascheff’in DW’nin televizyon, radyo, internet yayınlarının sorumlusu olan ilk baş editör olduğunu hatırlattı. Limbourg yaptığı yazılı açıklamada, Kudascheff’e teşekkür ederek, onun sayesinde kurum içinde işbirliğinin güçlendiğini ve DW’nin dijital yayınlar yapan bir medya kuruluşuna dönüştüğünü ifade etti.

Limbourg, Ines Pohl'ın yüksek niteliklere sahip, yaratıcı bir baş editör halefi olduğunu belirtti.

"Bize yeni görevler düşüyor”

DW için Washington'da çalıştığı dönemde gelecekteki görevine dair veriler topladığına işaret eden Ines Pohl de açıklamasında “dijitalleşme, özellikle de takipçilerle ile kurulan diyaloğun gazeteciliğe önemli etkileri var. Her geçen gün daha fazla insanın sosyal medya üzerinden haber alması nedeniyle bize yeni görevler düşüyor” ifadesini kullandı.

1967 doğumlu olan Ines Pohl, DW’de çalışmaya başlamadan önce Berlin merkezli Die Tageszeitung’un altı yıl boyunca Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptı. Göttingen Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı ile İskandinav Dilleri ve Edebiyatı okuyan Pohl, çok sayıda yerel radyo ve gazete için çalıştı. Pohl, Ippen Medya Grubu için politika muhabirliğini yapmadan önce Hessische/Niedersächsischen Allgemeine gazetelerinin siyaset sayfalarının yöneticiliğini üstlendi. Pohl, 2010 yılından bu yana Sınır Tanımayan Gazeteciler ve 2013 yılından bu yana da Uluslararası Gazetecilik Programı (IJP) Danışma Kurulu üyeliklerini yürütüyor.

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DW, JD/BK