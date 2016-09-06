DW: "Bakan Kılıç'la söyleşinin kasetlerine el kondu"

Alman yayın kuruluşu Deutcshe Welle (DW) Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la yapılan bir televizyon röportajının kasetlerine "bakanlık tarafından el konulduğunu" belirtti. Bakanlık ise "kasetlere el koyma iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve DW yetkililerine söyleşinin yayınlanmaması talebinin iletildiğini" savundu.

DW'nin haberine göre, Michel Friedman'ın Conflict Zone adlı program için Ankara'da Bakan Akif Çağatay Kılıç ile yapılan söyleşinin kayıtlarına Kılıç'ın direktifiyle el konuldu.

DW söyleşinin, 5 Eylül 2016'da Ankara'daki Bakanlık binasında kaydedildiğini ve söyleşide işlenecek konuların daha önceden Bakanlığa bildirildiğini belirtti.

DW'ye göre, söyleşide Friedman Kılıç'a 15 Temmuz darbe girişimi, darbe girişimi sonrası kitlesel görevden almalar ve tutuklamalar, Türk medyasının içinde bulunduğu durum ve kadının Türk toplumundaki konumu ile ilgili sorular sordu, Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konularla ilgili olarak söylediklerine açıklık getirmesi de istendi.

Bakan, odadan ayrıldıktan sonra da Bakanlık Basın Sözcüsü'nün, DW'nin söyleşiyi yayınlayamayacağını belirttiği ifade edildi.

DW, Friedman ve ekibinin bu kararı protesto etmesi üzerine "televizyon için hazırlanan kayıtlara bakanlık görevlileri tarafından el konuluğunu ve ekibe de video kaydını teslim etmeden Bakanlık binasından çıkamayacaklarını" bildirildiğini yazdı.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, "Bu Türkiye'deki basın özgürlüğünün bir kez daha apaçık şekilde ihlal edilmesi demektir. Burada yaşanan Türk yönetimi tarafından yapılmış bir zorlamadır. Bunun hukuk devleti ve demokrasi ilkeleriyle ilgisi yoktur. Bir bakanın kendi rızasıyla söyleşi verdikten sonra sorulan sorular hoşuna gitmediği için söyleşinin yayınlanmasını bu şekilde önlemeye kalkışması kabul edilemez. Türk tarafından video kayıtlarımızın derhal teslim edilmesini talep ediyor ve atılabilecek hukuki adımları inceliyoruz" açıklamasını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Basın Sözcüsü Ubeydullah Yener'in, BBC Türkçe'ye gönderdiği yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı.

"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın uluslararası bir medya kuruluşu ile yaptığı röportajla ilgili "Kayıtlara el konulduğu" ifadesi gerçeği yansıtmadığı için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Bant kaydı olarak gerçekleştirilen röportaj sırasında sunucu tarafından "Maksadını aşan ifadeler ve ithamlar" kullanılması üzerine ilgili televizyon yetkililerine söz konusu röportajın yayınlanmaması talebimiz iletilmiştir. Talebimiz üzerine Röportajın yayınlanmamasıyla ilgili tasarrufumuz, söz konusu medya kuruluşunun yayın merkezi olan ülkede (Almanya) hassasiyetle uygulanmakta olan "Authorization/Yetkilendirme" kuralının yerine getirilmesidir.'

Bakanlıktan bir kaynak da BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Kasetlerinizi almadan binadan çıkamazsınız" ifadesi gerçek dışı. Biz röportajımızı geri çekiyoruz. Yetkilendirme yapmadık. Teknik ekipten röportaj kasetlerini istedik. " diye konuştu.

Bakanlık kaynağı, kasetler geri istendiğinde Friedman'ın 'Röportaj röportajdır" dediğini aktardı.