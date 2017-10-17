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Dünya

Dvorkoviç: Türkiye'nin uyguladığı kısıtlamalar domates kararını etkiliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ekim (DHA) – Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye hükümetinin Rus tarım ürünlerinin kendi piyasasına erişimine ilişkin tavrının Rusya'nın Türk domateslerine ilişkin kararını etkileyeceğini bildirdi

17 Ekim 2017 21:22

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ekim (DHA) – Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye hükümetinin Rus tarım ürünlerinin kendi piyasasına erişimine ilişkin tavrının Rusya\'nın Türk domateslerine ilişkin kararını etkileyeceğini bildirdi.
Dvorkoviç \"Rossiya 24\" TV kanalına yaptığı açıklamada, \"Türk piyasasında bizim tarım ürünlerimiz ve bizim ihracatçılarımız için geçerli olan kısıtlamalara bakacağız. Bizim ürünlerimize tavrın olumsuz olduğunu görürsek, bu tabi ki Türk domateslerinin Rus pazarına ulaşımını kolaylaştırmaz\" dedi.
Konuşmasına devam eden Dvorkoviç, \"Bununla birlikte karşılıklı yarar sağlayacak kararı alma taraftarıyız. Bizim adımlarımız belli ve biz Rusya\'da domatesin üretilmediği ve bize domatesin yeterli olmadığı Aralık-Nisan aylarında Türkiye\'den 50 bin ton domates alımına izin verebiliriz. 
Bildiğimiz ve kontrol edebileceğimiz sevkiyatları yapabilecek 4 işletmeyi belirledik. Türk meslektaşlarımız bu aşamada bu adıma karşı değiller.\" dedi.

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