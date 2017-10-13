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Dünya

Dvorkoviç: Rus tarım ihracatçılarının Türkiye'deki çıkarları korunacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Ekim (DHA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Moskova'nın tarım ürünleri ithalatındaki değişiklikler konusunda Ankara ile sürekli temasta olduklarını, bu durumu kriz olarak adlandırmanın yanlış olduğunun altını çi

13 Ekim 2017 21:51

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Ekim (DHA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Moskova\'nın tarım ürünleri ithalatındaki değişiklikler konusunda Ankara ile sürekli temasta olduklarını, bu durumu kriz olarak adlandırmanın yanlış olduğunun altını çizdi.
Dvorkoviç gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Türk mevkidaşlarımızla sürekli olarak temas içerisindeyiz, görüşmeler yapıyoruz. Bu durumu kriz olarak adlandıramam\" dedi ve \"Türkiye\'deki ihracatçılarımızın çıkarları tamamen koruma altında\" diye ekledi.

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