Dvorkoviç: Rus tarım ihracatçılarının Türkiye'deki çıkarları korunacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Ekim (DHA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Moskova\'nın tarım ürünleri ithalatındaki değişiklikler konusunda Ankara ile sürekli temasta olduklarını, bu durumu kriz olarak adlandırmanın yanlış olduğunun altını çizdi.

Dvorkoviç gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Türk mevkidaşlarımızla sürekli olarak temas içerisindeyiz, görüşmeler yapıyoruz. Bu durumu kriz olarak adlandıramam\" dedi ve \"Türkiye\'deki ihracatçılarımızın çıkarları tamamen koruma altında\" diye ekledi.