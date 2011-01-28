DVD'ler sağolsun!

T24

225 bin dolar ödedi



Üç DVD, bir tanıtım filmi



Otomobillere merakıyla tanınan Cem Yılmaz, kısa süre önce koleksiyonuna bir parça daha ekledi. Ve 225 bin dolar değerindeki Nissan GT-R model yeni aracıyla ilk kez geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.Ünlü komedyenin bu aracı DVD satışından elde ettiği gelirle aldığı öğrenildi.Yılmaz, daha önce hiçbir ulusal kanalda yayınlanmayan “Bir Tat Bir Doku”, “CMYLMZ” ve “Soru Cevap 2010” gösterilerinin DVD’lerini yaklaşık 500 bin dolar karşılığında TNT’ye sattı. Ayrıca haftada bir “Cem Yılmaz” günü yapacak olan kanal için bir de tanıtım filmi çekti. Ve bu alışverişten kazandığı parayla aldığı otomobiline özel “DVD” plakası taktırdı.