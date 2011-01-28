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DVD'ler sağolsun!

DVD’sini TNT kanalına sattı. Onun parasıyla aldığı yeni otomobiline de DVD plakası taktırdı...

28 Ocak 2011 02:00

T24 - Cem Yılmaz, üç gösterisinin DVD’sini TNT kanalına sattı. Onun parasıyla aldığı yeni otomobiline de DVD plakası taktırdı.


225 bin dolar ödedi 

Otomobillere merakıyla tanınan Cem Yılmaz, kısa süre önce koleksiyonuna bir parça daha ekledi. Ve 225 bin dolar değerindeki Nissan GT-R model yeni aracıyla ilk kez geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Ünlü komedyenin bu aracı DVD satışından elde ettiği gelirle aldığı öğrenildi.





Üç DVD, bir tanıtım filmi

DVD’nin sırrıYılmaz, daha önce hiçbir ulusal kanalda yayınlanmayan “Bir Tat Bir Doku”, “CMYLMZ” ve “Soru Cevap 2010” gösterilerinin DVD’lerini yaklaşık 500 bin dolar karşılığında TNT’ye sattı. Ayrıca haftada bir “Cem Yılmaz” günü yapacak olan kanal için bir de tanıtım filmi çekti. Ve bu alışverişten kazandığı parayla aldığı otomobiline özel “DVD” plakası taktırdı.



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