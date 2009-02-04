Düzgün dişler sağlığın değerini artırıyor

Dişlerin sıralı ve düzgün olması sadece görsel olarak değil aynı zamanda sağlık açısından da oldukça önemli.



Plusdent Diş Kliniği Diş Hekimi Onur Öztürk, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada dişlerin sıralı ve düzgün olmasının sadece görsel olarak değil aynı zamanda sağlık açısından da oldukça önemli olduğunu söylüyor ve bunun için hastaların ortodontik tedaviden yararlanıp, dişlerinin şekil ve düzen bozukluklarını düzeltilebileceklerini ifadelerine ekliyor.



Teller ağız içinde meydana gelen kalabalığı, çarpık, çıkık, düzgün olmayan dişleri, uygun şekilde oturmayan çeneleri düzeltmek için kullanılırlar. Çarpık ve kalabalık dişler sağlıklı bir ağzın ilk şartı olan ağız hijyenini gerçekleştirmenizi zorlaştırırlar. Düzgün bir biçimde sıralanmayan dişler bir zaman sonra diş çürüğüne, diş eti hastalığına ya da diş kaybına, bazen de çiğnerken ya da konuşurken yapılan yanlış bir kapanış ile diş minesini normal dışı aşınmasına ve çeneyle ilgili problemlere neden olabilirler.



Bu gibi problemlerle karşılaşmamak için bireylerin ortodontik tedavi yönteminden yararlanmaları gerektiğini belirten Diş Hekimi Onur Öztürk ortodontik tedavinin artık eskiden yapıldığından daha rahat ve kısa zaman yapıldığını belirtiyor: "Tedavi sırasında biraz rahatsızlık beklenmesine rağmen bugünün telleri eskilerinden çok daha rahattır. Tel çeşidi hastanın ihtiyacı olan tedaviye ve talimatlara ait bakımı ve ağız hijyenini ne kadar takip edebileceği temel alınarak seçilir ve tedavi planı her bir hastaya göre özel olarak belirlenir."



Diş Hekimi Onur Öztürk ortodonti tedavi sürecinin uzunluğundan ve kullanılacak aparatların görüntüsünden rahatsızlık duyacak doğru adaylar içinse ortalama 4 ile 7 gün arasında tedavinin bittiği porselen laminate vener tedavi yöntemini öneriyor. "Laminate vener tedavi yönteminin ortodontiye göre çok daha fazla avantajları vardır. Bu tedavi yöntemiyle bireyler düzgün, sıralı, daha beyaz dişlere çok kısa bir sürede sahip olabilirler. Dişlerin sadece ön yüzeylerinin minimum aşınmasıyla yapılan bu tedavi yöntemiyle bireyler aynı zamanda hayal ettikleri gülüşe de sahip olabilmektedirler. Ancak porselen laminate venerler her zaman ortodontik tedavi yerine kullanılmazlar, sınırlı kullanıma sahiptirler, hangi işlemin sizin için daha doğru olacağına ise doktorunuz karar verecektir."



Son olarak genel ağzı bakımıyla ilgili bilgi veren Diş Hekimi Onur Öztürk hangi tedavi yöntemini seçerseniz seçin genel ağız hijyenine gereken önemi vermeli, bunun için de düzenli diş fırçalamalı, diş aralarını diş ipiyle temizlemeli ve programlı bir şekilde diş hekimi ziyaretleri yapmalıyız diyor.

