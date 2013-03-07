Düzensiz uyku kalp yetmezliği riskini artırıyor mu?

Norveç'te yapılan bir araştırma düzensiz uykunun kalp yetmezliği riskini artırdığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, günlerce düzensiz uyku uyuyanların ileride, kalbin düzenli kan pompalayamaması olarak tanımlanan, kalp yetmezliği riskine daha fazla maruz kaldıklarını açıklarken, kalp yetmezliğine yetersiz uykunun mu neden olduğunu, yoksa daha karmaşık bir bağlantının mı bulunduğunu tespit etmek için bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Araştırmada 20-89 yaş aralığında olan ve araştırma başladığında herhangi bir kalp hastalığı bulunmayan 50 bin kişi 11 yıl boyunca incelendi.

Uykuya dalma ve uyku halini sürdürmekte sıkıntı çekenlerin çekmeyenlere oranla kalp yetmezliği riskinin üç kat daha fazla olduğu sonucuna varıldı. Kaliteli uyku uyumayıp uyandığında kendisini dinlenmiş hissetmeyenlerin de risk grubunda olduğu belirtildi.

Kalp yetmezliği durumunda kalp kasları biçimini kaybediyor; kaslar ya çok zayıf ya da çok sert hale geldiği için kanı gereken basınçta pompalayamıyor. Kalp yetmezliği olanlar sıklıkla nefessizlik ve yorgunluk hissediyor.Ancak aradaki bağlantının nedeni henüz tespit edilemedi.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Dr. Laugsand, "Uykusuzluğun doğrudan kalp yetmezliğine neden olup olmadığını bilmiyoruz. Ama öyle ise uyku sorunları incelenerek kalp yetmezliğine karşı önleyici tedbirler almak mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Tim Chico, bu araştırmanın uykusuzluk ile kalp yetmezliği arasındaki bağlantıyı gösterdiğini ama bundan uykusuzluğun kalp yetmezliğine neden olacağı sonucunun çıkarılamayacağını belirtti.

Aynı görüşü paylaşan İngiltere Kalp Vakfı'ndan June Davison uyku düzeninin ruhsal, fiziksel ve duygusal sağlık üzerindeki etkisinin eskiden beri bilindiğini vurguladı.

European Heart Journal dergisinde yayınlanan ve BBCTürkçe'de yer alan araştırmada diyabet, depresyon ve beyin fonksiyonlarında zayıflama gibi bazı hastalıklar da düzensiz uykuya bağlandı.