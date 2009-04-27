Düzenli uykuyla diyabet riskinizi azaltın

Yapılan bir araştırma, ideal uyku saati olan yedi ila sekiz saat uyumayan insanlarda diyabete bağlı kan şekeri anormalliğinin ortaya çıkması ihtimalinin iki buçuk kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.Bu optimum süreden daha az ya da daha uzun süre uyuyanlarda, diyabet riskinin daha fazla olduğu belirtiliyor.Altı yıl boyunca 276 gönüllü üzerinde çalışan araştırmacılar, buna neyin neden olduğunu bilmiyorlar.Sleep Medicine dergisinde yayınlanan araştırma bulguları, yetişkinlerin yaygın hastalıklardan korunması ve erken ölümlerin önlenmesi için gece 7-8 saatlik uykunun ideal olduğunu ortaya koyuyor.Uzmanlar, önceki çalışmalarda uyku alışkanlıkları ile obezite, kalp ve damar hastalıkları ve ölüm oranları ile bağlantılı olduğunun belirlendiğini kaydediyor.Araştırmacı Angelo Tremblay, "Bu çalışma uyku ve obezite ilişkisi üzerine olan önceki çalışmalarımızın devamı" diyor.Araştırmalar, modern dünyanın koşullarında insanların ideal olan miktarda uyumadıklarını ortaya koyuyor.