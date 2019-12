Düzenli uyku ve egzersiz ile gripten korunun

İş gücü kaybına neden olur

Havaların soğuması, gecegündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları, kapalı alanlarda geçirilen zamanın çoğalması grip vakalarını da artırdı. Neredeyse çevremizdeki her beş kişiden biri ya gribe ya da üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanıyor. Yaşam koşullarımızdaki değişikler de, kış hastalığı olarak bilinen üst solunum yolu enfeksiyonlarını, dört mevsime yayıyor... İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mesut Başak Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, grip ve üst solunum enfeksiyonuyla ilgili soruları yanıtlıyor.Grip, virüslerin sebep olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık daha çok sonbahar ve kış aylarında görülür. Bazen şiddetli salgınlara yol açabilir. Grip; tüm dünyada ve ülkemizde iş gücü kaybına, önemli sağlık giderlerine ve hatta çok sayıda ölümlere yol açabilen ciddi bir hastalık ve gittikçe de yaygınlaşıyor. Çok hızlı yayılıyor, başka hastalıkları tetikleyebiliyor. Ülkemizde sağlıkta korunma pek geçerli olmadığı için de, oluşabilecek sağlık problemlerini etkiliyor.Gribin, en çok okul çağındaki çocuklarda yaygın olarak görülmesi, salgın özelliğini önemli bir boyuta taşıyor. Bu salgınlar her yıl genellikle iki dalga halinde ortaya çıkıyor: İlkokul çocukları ile bunların evlerinde temas ettikleri kişilerde ve kapalı, yarı kapalı yerlerde çalışanlarda... Her birey, günümüz yaşam şartlarından dolayı, bu gruplardan birinde yer alıyor.Genelde; kronik akciğer, kalp ve böbrek yetmezliği, şeker, kronik karaciğer hastalığı ve kanser hastalığına yakalananlar virüse yenik düşüyorlar. Türkiye'de böbrek yetmezliği oranının bu denli yüksek olması, üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanıyor. Çünkü ayakta geçirilen grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, zaman içinde vücudumuzda tahribata yol açıyor. Ayrıca yaşlılar, bebekler, yatalaklar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve gebeliğinin yedinci ayına girmiş kadınlar da gripten daha çok etkileniyorlar.Grip belirtileri kendini gösterince, mutlaka hemen hekime başvurulmalı ve hekim gözetimi altında tedavi uygulanmalıdır. Ama burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yanlış veya bilinçsiz uygulanan tedaviler vücut direncini etkilediği gibi başka hastalıkları da tetikleyebiliyor.Tedaviyle birlikte iki-üç gün sonra gribin neden olduğu şikâyetler hızla geriler. Ama ateş beş güne kadar sürebilir. Birkaç gün, hatta bazen haftalarca halsizlik, yorgunluk ve terleme devam edebilir. Ağır hastalarda ise bu tablo daha kötüye giderek, kanlı bronşit ve zatüree meydana gelebilir.Öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmek çok önemlidir. 'Grip tedavi edilirse bir haftada, edilmezse yedi günde geçer' sözünden de anlaşılacağı üzere, bu hastalık kendi kendine de düzelebiliyor. Dolayısıyla grip, bağışıklık sistemi güçlü olan insanlarda genellikle endişe edilecek tablolara neden olmuyor. Dolayısıyla bu tehlikeye karşı öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmek çok önemlidir. Bağışıklık sistemi güçlü olan çoğu insan için beş-yedi gün yatak istirahatı ve bol sıvı alımı bile yeterli oluyor. Bunu da düzenli uyku, egzersiz ve beslenme ile sağlayabiliriz. Beta-glukan gibi bağışıklık sistemini destekleyen doğal destekleyicileri kullanmak ve grip aşısı olmak önemli tedbirler arasında yer alıyor. Kapalı alanlarda temas ettiğimiz kişilere dikkat ederek temizliğe de önem vermeliyiz.