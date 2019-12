Düzenli spor kadınlara daha fazla yarıyor

Kadınlar doğum, menopoz ve anneliğin yanı sıra çalışma hayatı nedeniyle erkeklere oranla daha erken yıpranıyor. Oysa düzenli spor yapmak kadınlara sayısız fayda sağlar.



Spor yapmak her yaştaki insanın sağlığını koruması için büyük önem taşıyor. Ancak kadınlar doğum, menopoz ve anneliğin yanı sıra çalışma hayatının getirdiği stres gibi zorluklar sebebiyle erkeklere oranla daha erken yaşta yıpranıyor. Oysa spor yapmayı hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline getiren kadınlar, genç yaşlarının verdiği yaşam kalitesini koruyabiliyor.



Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reyhan Çeliker Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, spor yapmanın kadınlar için önemini anlatıyor.



Hiç spor yapmamış kişilere neler önerirsiniz?



Uzun süredir aktif olmayan, hiç spor yapmayan kişilerde işe yürüme ile başlanmalıdır. İlk gün 5 dakika gibi kısa bir süre ile başlanır, her gün 1-2 dakika artırılır. Daha aktif, sağlıklı bir kişi ise 20 dakika ile başlayabilir. Süre yavaş yavaş 60 dakikaya kadar uzatılır. Yürüyüş açık havada, parkta olabileceği gibi yürüme bandında da yapılabilir.



Alışveriş sırasında yürümek de hareket sayılmaz mı?



Alışveriş veya günlük aktiviteler sırasındaki yürüyüş tempolu olmadığı, genellikle kısa mesafelerde sıkça durmayı gerektirdiği için kalp hızı yeterince artmaz. Hiç yürümemekten iyi olmakla birlikte yararı sınırlıdır.



Gün içinde işyerinde merdiven inip çıkmak yararlı mı?



Gün içinde işyerinde uzun süre aynı pozisyonda çalışmak kas iskelet sisteminde birçok sorunlara yol açar. Bu nedenle her saat başı kısa bir ara verip hareket etmek hastalık riskini azaltır. Diz ekleminde bir sorun yoksa bu, merdiven inip çıkarak sağlanabilir.



Evde jimnastik yapılır mı?



Egzersizin mutlaka bir spor merkezinde yapılması gerekmez. Burada en önemli nokta hareketlerin doğru yapıldığından emin olmaktır. Bu nedenle başlangıçta hareketlerin doğru öğrenilmesi için bir eğitmenden yardım alınması sakatlanma riskini azaltır.



Yüzme haftada kaç kez, ne kadar süreyle yapılmalı?



Yüzme ideal aerobik egzersizlerden biridir. Her yaşta yapılabilir, dayanıklılığı artırır. Kalp ve akciğer kapasitesi açısından çok yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer yararı ise suyun kaldırma kuvveti nedeniyle eklemlere yük binmemesidir. Özellikle bel, kalça, diz, ayak bileği gibi eklemlerde sorunu olanlar için en güvenli egzersizdir.



Herkes pilates yapabilir mi?



Son yıllarda popüler olan pilates germe ve kuvvetlendirme egzersizlerini birleştirerek tüm vücudu çalıştırır. Sert hareketler içermez. Özellikle omurga çevresi adaleler ve denge üzerinde durur. Nefes egzersiz teknikleri de yer alır. Hem kuvveti, hem esnekliği artırır. Ancak uzun süredir egzersiz yapmayanlarda başlangıç için uygun olmayabilir. Hamilelerde daha önce pilates yapmamışlar ise önermiyoruz.



Hangi yaşta hangi spor?



7-10 yaş arasında jimnastik, yüzme, tenis, bisiklet ve futbola başlanabilir. 10 yaş üzeri ise takım sporları için uygundur. 65 yaş üzeri kişilerde kuvvetlendirme, esnekliği ve dengeyi artırma öncelikli amaç olmalıdır. İleri yaşlarda genellikle 20 dakika yürüme veya yüzme

yeterlidir.



Spor yapmanız için 13 neden



- Adale kuvvetini artırır.

- Esneklik ve dayanıklılığı artırır.

- Kemik yoğunluğunu artırarak kemikleri güçlendirir.

- Enerji düzeyini artırır, daha zinde olursunuz.

- Kilo kontrolü sağlar, eklem-lere binen yükü azaltır.

- Stres, depresyon ve kaygı belirtilerini azaltır.

- Daha iyi uyumamızı sağlar.

- Kalp hastalığı riskini azaltır.

Kan basıncını düzenler.

- Yüksek kolesterol riskini azaltır.

- Aerobik kapasiteyi ve kondisyonu artırır.

- Bazı kanser türlerinden korur.

- Yaşam kalitesini artırır.