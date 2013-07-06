‘Düzenli seks 7 yaş gençleştiriyor’

Edinburgh Kraliyet Hastanesi’nden Dr. David Weeks, ‘özellikle ilerleyen yaşlarda insanların düzenli seks yapmanın faydalarına dikkat etmesi gerektiğini’ belirtti.

Yaşlıların psikolojileri üzerinde uzmanlaşan Dr. Weeks, ‘seksin erker ve kadınların 5-7 yaş gençleşmesini sağlamak da dahil olmak üzere sağlığa birçok yararı olduğunu’ ifade etti.

Weeks’in bahsettiği faydalardan bir tanesi, ‘iyi hissetmeyi sağlayan kimyasal’ olan endorfin salgılanması. Doğal bir ağrı kesici olarak iş gören endorfin, aynı zamanda gerginliği azaltarak uyumayı kolaylaştırıyor. Dahası, kalp için yararlı olan kan dolaşımını hızlandırıyor.

Endorfin’in bir diğer faydası da, derinin çok daha esnek olmasını sağlayan insan büyüme hormonunun salgılanma oranını artırması.



'Yaşlılar seks yapmalı'



Dr Weeks, “Vermek istediğim mesaj şu ki, aşk yapmak iyi bir şey” dedi. Weeks, “Yaşlı bir insanın kabul edilen stereotipi, yaşları ilerledikçe hareketsizleşmeleri ve seks yapmamaları... Bu doğru değil” dedi.

Telegraph gazetesine konuşan 59 yaşındaki Weeks, “Seksin sadece gençlere özgü bir yetenek olduğu düşüncesi yanlış” ifadesini kullandı.

Weeks, yaptığı araştırmada, 40-50 yaş arasında olan ve yaş grubuna göre çok daha genç gösteren insanların, ‘yaşıtlarına kıyasla haftada 2-3 kat daha fazla seks yaptığını’ belirtti. Elde edilen bulgular, seksin insan ömrünü uzattığı ve sağlığı güçlendirdiğine dair geçmişte yapılan araştırmaları destekledi.