Düzenli meme muayenesi hayat kurtarır

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek, tanı ve tedavi yollarını anlatmak amacıyla "Annemle Biz Kanseri Yeneriz" sloganıyla başlatılan kampanya, Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi'nde tanıtıldı.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver İhtiyar, Meme Hastalıkları Federasyonu, Europa Donna Türkiye, Türk Kadınlar Birliği, Avaze Türk Müziği Topluluğu ve Novartis Onkoloji tarafından desteklenen kampanyanın tanıtım toplantısında konuşma yaptı.



Düzenli meme muayenesi ve mamografi sayesinde meme kanserinin erken dönemde teşhis edildiğini anlatan Prof. Dr. İhtiyar, kapmanyanın amacının kadınlarda en sık görülen meme kanseri hakkında toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi olduğunu kaydetti.



Prof. Dr. İhtiyar, Türkiye'de kadınlarda meme kanserinin görülme oranının 12-13 kadında bir olduğunu bildirerek, şöyle konuştu:



"Dünyada her dokuz kadından birinde, meme kanseri gözlenmektedir. Bu da yaşla doğru orantılıdır. Meme kanseri görülme oranı, 40 yaşından sonra başlıyor, 50 ile 65 yaş arasında tavan yapıyor. Türkiye'de sosyo ekonomik seviyeleri yüksek bölgelerde bu hastalık daha sık görülüyor. Erken teşhis çok önemli. Geç kalındığında biraz işimiz zorlaşıyor. Kadınların ölüm oranında meme kanseri hastalığı 2. sırada yer alıyor."



Kampanyayı destekleyen kuruluşlardan Europa Donna Türkiye üyesi Songül İçöz de 4 yıldır tedavi gördüğü meme kanseriyle yaşamaya alıştığını belirtti. Kanser hastalarının korkularını yenmeleri gerektiğini anlatan İçöz, insanların umutlarını yitirmemesi gerektiğine işaret etti.



Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Vali Mehmet Kılıçlar'ın eşi Arzu Kılıçlar, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Hüseyin Fidan ile çok sayıda kadın katıldı. Toplantı, Avaze Türk Müziği topluluğunun konseriyle sona erdi.



(AA)

