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Sağlık

Düzenli koşuyla şekerinizi kontrol altında tutun

Antrenman yapmak metabolizmayı destekliyor ve kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor.

06 Şubat 2009 02:00

Antrenman yapmak metabolizmayı destekliyor ve kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor.

Zaman gazetesinin haberine göre, BioMed Central Endocrine Disorders dergisinde yayınlanan çalışmada, Heriot-Watt Üniversitesi'nde görevli biyolog Profesör James Timmons ve grubu, her hafta sadece 7 dakikalık antrenmanın 16 kişilik bir grubun şeker seviyelerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olduğunu gösterdi.

Katılımcılar haftada 2 gün boyunca günde 4 kez egzersiz bisikleti kullandı. İki hafta sonra, genç erkeklerin vücutlarının kan dolaşımındaki glikozu temizlemek amacıyla insülini yüzde 23 daha etkili kullandığı belirlendi. Timmons, "Egzersiz boyunca kasların çalıştırılması insülinin kan dolaşımından glikozu temizleme yeteneğini gerçekten artırabiliyor." dedi. 2. tip şeker hastalığı dünya çapında tahminen 246 milyon yetişkini etkiliyor ve dünya çapındaki ölümlerin yüzde 6'sı bu hastalıktan kaynaklanıyor.

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