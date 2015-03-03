Düzenli kahve içenlerin damarları daha temiz

Güney Kore'de, iş yerlerinde düzenli sağlık kontrolünden geçen 25 bin kadın ve erkeğin incelenmesi sonucunda, günde 3-5 fincan kahve içenlerde, kalp hastalıklarının ilk işaretleri daha az görüldü. Bu sonuç, kahvenin kalp için yararlı mı, zararlı mı olduğu tartışmalarını yeniden başlatacak. Ancak kahvenin kalp sağlığı üzerindeki etkileri konusunda büyük bir karışıklık mevcut.

BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, kimi araştırmalarda kahve tüketimiyle yüksek kolesterol ve tansiyon gibi kalp hastalığı tehlikesi yaratan etmenler arasında ilişki saptanmış; kimi araştırmalarsa kahvenin kalp hastalığına karşı koruyucu nitelik taşıdığını ortaya koymuştu.

Kahvenin yarar ve zararları konusunda kesin bir sonuç elde edilemezken, Heartdergisinde yayımlanan son araştırma tartışmalara bir yenisini ekleyecek.

İpucu kalsiyum birikmesi

Güney Kore'deki araştırmada kalp sağlığı taraması yapıldı ve özellikle atardamarların duvarlarında küçük miktarda kalsiyum birikmesi olup olmadığı incelendi.

İnceleme kapsamındaki kişilerin hiçbiri kalp hastası değilse de, her 10 kişi arasında birden fazlasının damarlarında gözle görülür düzeyde kalsiyum birikmesi saptandı.

Daha sonra bu tarama sonuçları, araştırmaya katılanların günlük kahve tüketimleriyle karşılaştırıldı. Bu kişilerin sigara alışkanlıkları, egzersiz yapıp yapmadıkları, ailelerinde kalp hastası olup olmadığı gibi diğer risk unsurları da kayda geçirildi.

Günde birkaç fincan kahve içen kişilerin kalp atardamarlarında, çok fazla kahve içen veya hiç kahve içmeyen kişilere kıyasla daha az kalsiyum birikmesi görüldü.

Uzmanlar, bu sonucun doğrulanması ve içilen kahveyle kalsiyum birikmesi arasındaki ilişkinin açıklanabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

Kahvenin içerdiği kafein ve diğer maddelerin vücuda yarar mı, zarar mı verdiği, açıklık kazanmış değil.

İngiltere Kalp Vakfı'ndan Victoria Taylor, "Bu sonuçları genelleştirirken dikkatli olmalıyız. Zira bu, İngiltere'dekinden farklı beslenme ve yaşam tarzına sahip Güney Koreliler üzerinde yapılmış bir araştırma" dedi.

Kafein tavsiyeleri

Amerikalı uzmanlar günde 400 mg. kafeinin, çoğu sağlıklı yetişkin için güvenli bir miktar olduğunu kaydediyor.

İngiltere'deyse günlük kafein tüketimi sınırı konusunda, hamile kadınlar dışında, bir tavsiye bulunmuyor.

Hamile kadınların günde 200 mg. kafeini (2 büyük kahve bardağı enstantane kahve) aşmamalı salık veriliyor.