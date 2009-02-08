Düzenli egzersizle kalçalarınızı güzelleştirin

Sert ve biçimli kalçalar pek çok kadının ortak hayali. Peki, bu gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir rüya mı? Tabii ki hayır! Siz de çevrenizde hayranlık uyandıran kalçalara sahip olabilirsiniz… İşte, size mükemmel kalçalar için öneriler…



Beslenme



Poponuzu eritmek için öncelikle vücudunuzu toksik maddelerden arındırın. Bunun için de bol bol sıvı tüketin. Zehirli maddeler vücuttan dışarıya atılmazsa, vücut daha fazla su toplar ve şişer. Bunun sonucunda da başınız ağrır, kabızlık çeker ve kendinizi yorgun hissedersiniz. Tuzdan ve tuz içeren besinlerden uzak durun. Bu bölgenizdeki kan dolaşımını hızlandırmak için haftada en az iki kez popo ve kalçanızı fırçalayın.



Operasyon



Popodaki biçim bozukluğunu düzeltmek ya da fazla yağları almak için yağ emme tekniği yani liposuction uygulanıyor. Op. Dr. Battal Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, deri altında bulunan ve alınması gereken yağ tabakasının lokal anesteziyle uyuşturulduğunu ve yağların sıvılaştırıldığını belirtiyor. Bu işlemden sonra enjektörle ya da vakumla yağ alınıyor. Bu uygulamadan sonra hasta 2-3 hafta kadar varis çorabı giymeli. Ödemi çözmek için masaj yapabilir. Günlük yaşamda herhangi bir değişim yapmak gerekmiyor.



Egzersiz



Poponuzdaki kasları düzenli şekilde egzersiz yaparak güçlendirebilirsiniz. Ancak yayvan bir popoyu, egzersiz yaparak bile dar bir şekle sokamazsınız. Egzersiz yaparak sadece fazla yağlarınızı eritebilir ve poponuzu küçültebilirsiniz.



1- Yüzüstü yere uzanın ve ellerinizi omuz hizasında açın. Dizlerinizi yere dayayın. Omuz ve karın kaslarını iyice gerin. Şimdi sağ bacağınızı dizlerinizden bükük şekilde yukarıya kaldırıp indirin. Egzersizi 15 kez tekrarladıktan sonra bacak değiştirin.

2- Sırtüstü uzanın, ayaklarınız yere değmeli. Sol ayağınızın topuğunu sağ bacağınızın dizine koyun. Poponuzu aşağı yukarı hareket ettirin. Egzersizi 15 kez tekrarladıktan sonra bacak değiştirin.

