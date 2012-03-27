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Sağlık

Düzenli çikolata yiyenler daha mı zayıf?

Araştırmada, düzenli olarak çikolata yiyenlerin vücut kitle indeksinin daha düşük olduğu tespit edildi

27 Mart 2012 13:14

 

Düzenli olarak çikolata yiyenlerin, nadiren yiyenlerden daha zayıf olduğu ortaya çıktı.
 
Bilim insanları, sonuçları Archives of Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırmalarında, 1000'in üzerinde kadın ve erkeğin verilerini inceledi. Araştırmaya katılanların şeker, kalp veya diğer önemli hastalıklarının bulunmamasına dikkat edildi.
 
Araştırmada, düzenli olarak çikolata yiyenlerin vücut kitle indeksinin daha düşük olduğu tespit edildi. Bilim insanları, vücut kitle indeksi ile düzenli çikolata tüketimi arasındaki bu bağlantının büyük ihtimalle çikolatanın metabolizmayı canlandırıcı etkisinden kaynaklandığını belirtti. Bilim insanları ayrıca, deneklerin düzenli, ancak makul ölçülerde çikolata yediklerinin altını çizdi. 
 
 

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