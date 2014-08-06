Düzenli aspirin kullanmak, kanser riskini azaltıyor

Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nden bilim insanları araştırma kapsamında aspirin alınmasının faydalarını ve zararlarını kapsayan 200 çalışmayı inceledi. Aspirin kullanımının bağırsak, mide ve yemek borusu kanserini yüzde 30 ile 40 arasında azalttığı belirtildi. Hatta değişken bazı vakalarda aspirin; göğüs, prostat ve akciğer kanserinden ölümleri de azaltıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, uzmanlar aspirinin iç kanama yapabileceğinden ötürü kullanılmadan önce doktor tavsiyesi alınması konusunda uyarıyor.

Sadece 10 yıl

Araştırma aspirinin faydasını göstermesi için en az beş sene kullanılması gerektiğini belirtiyor. Queen Mary Üniversitesi'nden Prof. Jack Cuzick 50 yaş üzerindeki kişilerin 75 mg gibi düşük düzeyde aspirini 10 yıl boyunca düzenli kullanmasını tavsiye ediyor. Uzmanlar eğer 60 yaşındaki bin kişinin 10 yıl boyunca aspirin kullanması durumunda kanser vakalarında şöyle bir değişim öngörüyor:

16 kanserden ölümün azalması

1 kalp krizinden ölümün azalması

2 iç kanama nedeniyle ölümün artması

Aspirinin bazı ciddi yan etkileri olduğuna dikkat çeken Prof. Cuzick, "Buna rağmen sigarayı bırakmak ve kilo vermekten sonra aspirin kullanmak kanser oranlarını azaltmaktaki en etkili yöntem" diyor. İç kanama yüzünden uzmanlar aspirinin sadece 10 yıl boyunca kullanılmasını öneriyor. Aspirinin beyin ve mide kanaması riskini arttırdığı biliniyor. Diğer kan inceltici ilaçları kullananlar ile sigara ve içki kullanan kişilerin aspirinin olumsuz yan etkilerine daha çok maruz kalacağı belirtiliyor. Aspirinin kanseri nasıl önlediği ise tam olarak bilinmiyor. Fakat uzmanlar iltihabı azalttığını ya da hastalığın yayılmasına neden olan kan hücrelerini etkilediğini düşünüyor.