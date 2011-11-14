-Düzenlemeyi Başbakan Erdoğan açıklayacak ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Hükümet sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısında ''bedelli askerlik'' konusunun gündeme gelmediğini belirterek, ''bedelli askerlik konusunda bir düzenleme yapılacağını, burada temel göstergenin Türk Silahlı Kuvvetlerin (TSK) asker ihtiyacı olduğunu'' dile getirdi. Arınç, bu konudaki açıklamanın ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Bakan Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamuoyundaki ifadesiyle ''bedelli askerlik'' konusunda yapılan çalışmanın ayrıntılarının sorulması üzerine Arınç, şu yanıtı verdi: ''Bugünkü Bakanlar Kurulu gündemimizde bu konu yoktu. Çünkü öncelikli olan hususları değerlendirmeye alıyoruz. Tabii bu arada basınımızın, ben de sabah saatlerinde bütün televizyonları izlediğimde, Ankara gündemine kulak kesildiğimde, gazetelerin birkaç günde yaptıkları yayınları izlediğimde; bu konu üzerinde farklı beklentilere yol açabilecek haberler yayınlanıyor. Bunların bir kısmı kulis haberleri, bir kısmı belki verilere, bilgiye dayanan haberler. Ama büyük bir hassasiyet taşıyan bu konuda, beklentileri köpürtmemek, yanlış yönlere sevk etmemek ve böyle bir düzenleme olacaksa, bunun sonucunu sabırla beklemek durumundayız. Çünkü bu konu, kim tarafından konuşulursa konuşulsun, belli yönlere çekilmekte, belki bizler de belli yönlere çekilebilecek cümleler kullanmaktayız. Bu konu üzerinde benim söyleyebileceğim şudur; bilgim dahilinde olanı söyleyeyim; bedelli askerlik konusunda bir düzenleme yapılacaktır. Bu düzenlemedeki temel gösterge, Silahlı Kuvvetlerimizin asker ihtiyacıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bu düzenleme içinde de Genelkurmayımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, asker ihtiyacı birinci derecede dikkate alınacaktır. Ancak, bedelli askerlik konusunda bir düzenleme yapılırken, siyasi kararı hükümetimiz verecektir. Yaş sınırının ne olacağı, bedel noktasında miktarın ne olarak düzenlenebileceği ve buna ilişkin detaylı bilgiler veyahut da kanun metninde yer alacak hususlar bizzat Sayın Başbakanımız tarafından açıklanacaktır. Bu konu ne olur bir daha bize, bir başkasına sorularak dikkatleri başka tarafa dağıtmadan, beklentileri farklı yönlerde odaklaştırmadan, o insanlarımızın hassasiyetlerini düşünerek, büyük ümit ve hayaller içinde olmamalarını özen göstermemiz lazım. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum; bedelli askerlik konusunda, bu isimli söylendiği için söylüyorum, bir düzenleme yapılacaktır. Bu düzenlemenin kapsamı yaşı ve diğer şartları kanun tasarısında gösterilecektir. Elbette, bugüne kadar olduğu gibi TSK'nın asker ihtiyacı önemle dikkate alınacaktır. Bütün bunları bir araya getirecek düzenlemeyi de sanıyorum çok daha büyük vakit geçmeden Sayın Başbakanımız bizzat açıklayacaktır. Bakanlar Kurulunun gündeminde olmamasına rağmen, Sayın Başbakanımızından ve ilgililerden aldığım bilgi bu noktadır.''