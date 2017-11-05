DÜZELTME- Suudi Arabistan iş dünyasındaki tutuklamalarla sarsıldı

Nayif Bin Abdulaziz\'in öldüğüne ilişkin bilgi istifa etti şeklinde düzeltildi.

İrfan Sapmaz, 5 Kasım, (DHA)- Suudi Arabistan\'da dün gece saat 20.00 sularında Yemen\'den bir füze saldırısının başkent Riyad\'a düzenlenmesinin hemen ardından başlayan siyasi tutuklamalar ve görevden almalar tüm gözlerin bu ülkeye çevrilmesine neden oldu.

11 prens ve 4 görevdeki bakanların yanısıra birçok eski bakanın da göz altına alınması ile birlikte ülkede tansiyon yükseldi. Gece yarısı sabaha karşı bu kez iş dünyası tutuklamalar ile sarsıldı. Kral Salman Bin Abdulaziz\'in dün gece acilen rüşvet ve yolsuzluklara karşı bir komisyon kurarak başına da oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman\'ı getirmesi ülkede \"neler oluyor?\" sorusuna gündeme taşıdı. Ancak tam olarak şu ana kadar nelerin olduğu resmen açıklanmazken, bu kez 3 televizyon sahibi Alwalid Bin Talal(Rotana Tv), Walid Abbrahim(BMC Tv) ve Cidde Ticaret Odası Başkanı Saleh Kamil(ART Tv) \'in tutuklanma haberleri geldi.

Türk halkının da yakından tanıdığı ve son tatilini Bodrum\'da yapan El- Velid Bin Talal aynı zamanda Twitter\'in en büyük ikinci hissedarı. Ve dünyanın bir çok önemli markalarında da ortaklıkları bulunuyor.

Kingdom Holding sahibi olan dünyanın sayılı zenginlerinden Prens El- Velid Bin Talal\'ın tutuklanması ile birlikte tüm malvarlığına da el konulduğu bildiriliyor.

Cidde Ticaret Odası Başkanı Saleh Kamil\'de ülkenin en önemli tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Türkiye ile de yakın ilişkileri bulunuyor.

Resmen bu kişilerin tutuklamaları ile ilgili herhangi bir haber yayınlanmadı ancak sosyal medya\'da haberler hız kesmedi.

Tutuklamalar ne amaçla yapılıyor ?

Kral Salman Bin Abdulaziz tarafından kurulan rüşvet ve yolsuzluğa karşı mücadele komisyonunun aralarında 11 prens ve görevdeki 4 bakan ile birçok eski bakanın tutuklanmaları ile ilgili haberler Suudi Arabistan basınında geniş şekilde manşetlerden inmedi. Haberlere göre şu ana kadar tutuklananlar Cidde\'de 2015 yılında gerçekleşen büyük sel felaketi ile ülkede yayılan Corana Virüs hastalıkları ve çeşitli yolsuzluk olaylarına bulaştı.

Dün gece çıkartılan Kraliyet kararnamesine göre ülkede para aklayanlara 15 yıl hapis ve 1.8 milyon dolar para cezası öngörülüyor.

Esas tutuklamalar güç savaşı mı ?

Bu arada Suudi Arabistan\'da askeri ve siyasi çevrelerde yapılan yorumlara göre Kraliyet ailesinde güç çatışması Kral Salman Bin Abdulaziz\'in oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman\'ı göreve getirmesi ile başladı.

Suudi ailesinde ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 1926 yılından bu yana krallık koltuğuna geçişler kardeşlerden kardeşlere olarak hayata geçirildi. Ancak ilk kez Kral Salman Bin Abdulaziz oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman\'ı kendisinden sonraki isim olarak ikinci adam görevine ataması ile kriz başladı.

Geleneklere göre 25 Ocak 2015 tarihinde vefat eden Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdulaziz\'in yerine kardeşi dönemin Riyad Valisi olan Salman Bin Abdulaziz getirildi.

Ancak Salman Bin Abdulaziz\'in kendisinden sonra yerine yine geleneklere göre kardeşi Prens Muhammed bin Nayif Bin Abdulaziz Veliaht Prensliğe getirildi. Ancak Prens Nayif kısa bir süre sonra kendi isteği ile görevinden ayrıldı. Ve hemen ardından oğul 31 yaşındaki Muhammed Bin Salman getirildi. Bu tayin ile birlikte ülke içerisinde özellikle güç odaklarının yer aldığı Kraliyet ailesinde rahatsızlık meydana getirdi.

Kadınlara otomobil sürme izni ve modern İslam açıklaması

Kral Salman Bin Abdulaziz oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman\'a koltuğuna devretme hazırlıkları yaparken, bir yandan da ülkede açılımlar başladı. Ve ilk kez tüm dünyada ses getiren kadınlara otomobil sürme izni çıktı.

Muhammed Bin Salman geçtiğimiz günler de de ülkeye modern İslam’ın getirileceği yönünde açıklama yapınca muhafazakar kesimlerin büyük tepkisine neden oldu.

\"Hiç kimse kanunlardan üstün değildir\"

Bu arada bir kaç gün önce Veliaht Prens\'in \"Hiç bir prens veya bakan kanunların üstünde değildir\" şeklindeki sert açıklaması sanki dün gecenin işareti gibiydi. Normal şartlarda ülkede prenslere ait özel mahkemelerin bulunması ve özellikle prenslerin tutuklanması düşünülemezken, Veliaht Prens\'in bu açıklaması kendisine muhalif çevrelerde tepkileri daha da arttırdı.

Dün gece yaşanan üst düzey tutuklamaların ardından şimdi gözler Kral Salman Bin Abdulaziz ve oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman\'a çevrildi.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Suudi Arabistan\'da herhangi bir çatışmanın olmayacağı yönünde ciddi endişeler bulunuyor.

Ülkede özellikle Başkent Riyad\'ta güvenlik önlemleri had safhaya çıkartıldı. Havalimanlarında kontroller arttırıldı. Cidde ve Riyad\'ta bulunan Kraliyet havayollarında da tutuklanma emri bulunanların kaçışlarının önlenmesi için sıkı takip yapılıyor.