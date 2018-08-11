 (düzeltme) Siyasi Analist Sement: Erdoğan'ın makalesi Amerikan piyasasını sarsar

(Sayın Yazı İşleri Müdürleri\'nin dikkatine;

\'Siyasi Analist Sement: Erdoğan\'ın makalesi Amerikan piyasasını sarsar\' başlıklı haberimizin içinde geçen \"S&P endeksi\" ibaresini \"Dow Jones endeksi\" olarak düzeltiyoruz)

İstanbul - DHA - SİYASİ Analist Serdar Sement, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın New York Times\'taki makalesinin Amerikan piyasalarında çok büyük bir sarsıntına yol açabileceğini, Dow Jones endeksinin 6 ay içinde 19000 puana kadar gerileyebileceğini söyledi. Sement, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın pimine ip bağladığı bombayı Amerika\'ya bıraktığını ifade etti.

\"AMERİKALI YATIRIMCILARIN HESAPLARINI ALTÜST EDEBİLİR\"

Batı ittifakı için küresel jeo-politik denklemde oyun değiştirici ülke Türkiye\'yi kaybetmenin savunma-güvenlik harcamaları açısından maliyetinin ekonomiyi derinden etkileme potansiyeli barındırdığını vurgulayan Sement, \"Makalede belirtildiği gibi Türkiye\'nin başka dostlar bulması demek; Amerika\'nın savunma harcamalarını en az iki, Avrupa\'nın savunma-güvenlik harcamalarını 2-3 katına çıkartması demektir. Bunun gerçekleşme ihtimali bile Amerikalı yatırımcıların bütün hesaplarını altüst edebilir\" dedi.

\"BORSA HIZLA DÜŞMEYE BAŞLAR\"

Amerika\'nın elindeki kozları büyük oranda kullandığı halde arzu ettiği sonuçlara ulaşamadığını ve ulaşamayacağını söyleyen Serdar Sement, \"Erdoğan\'ın NYT makalesi zamanlama, ifade tekniği ve mecra açısından özenle hazırlanmış. Makale, Amerika\'nın gerçek dostu Türk halkının Trump yönetiminin akılsızca uygulamalarına karşı Amerikan halkı ve yatırımcılarını uyarı niteliğinde. Amerikan yönetimi dostluğun gereğini ifa etmezse ilk tepkiyi Amerikalı yatırımcı verir ve Amerikan borsaları önümüzdeki haftalardan başlayarak hızla düşmeye başlar\" şeklinde konuştu. Amerika için alternatifin Trump yönetiminin çılgınlıklarını sona erdirecek tedbir almak olduğunu dile getiren Serdar Sement, \"Pentagon, Wall-Street ve Kongre bütün hesapları altüst edecek durum ve karşılaşacakları maliyetleri görünce gereğini yapmakta tereddüt etmeyeceklerdir\" diye konuştu.

ERDOĞAN, NEW YORK TİMES\'A YAZDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times\'a yazdığı makalede özetle şu değerlendirmede bulunmuştu:

Kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun zamandır müttefikimiz olan ABD\'nin Türkiye\'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD\'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye\'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız. ABD, Türkiye\'nin egemenliğine saygı duymaya başlayıp, milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ispatlayamazsa ortaklığımız riske girebilir. Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeğini kendi kesecek.

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