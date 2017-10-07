(Düzeltme) Milli takım kadrosundan 4 oyuncu çıkarıldı

Dünya kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 4 futbolcunun Finlandiya\'ya götürülmeyeceği kesinleşirken, bu sayının artabileceği belirtiliyor.

Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya\'ya götürülmüyor.

İzlanda\'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden A Milli Futbol Takımı\'nda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor. Tribünlerden tepki alan Arda Turan, hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya\'ya götürülmüyor. Eskişehir\'den 15.00\'te hareket edecek olan ay-yıldızlı ekipte kadronun daha da azaltılması için Lucescu\'nun kararı bekleniyor.

Eskişehir DHA

