T24 LogoT24 Logo
Spor

(Düzeltme) Milli takım kadrosundan 4 oyuncu çıkarıldı

Dünya kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 4 futbolcunun Finlandiya'ya götürülmeyeceği kesinleşirken, bu sayının artabileceği belirtiliyor

07 Ekim 2017 15:49

Dünya kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 4 futbolcunun Finlandiya\'ya götürülmeyeceği kesinleşirken, bu sayının artabileceği belirtiliyor.

Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya\'ya götürülmüyor.

İzlanda\'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden A Milli Futbol Takımı\'nda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor. Tribünlerden tepki alan Arda Turan, hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya\'ya götürülmüyor. Eskişehir\'den 15.00\'te hareket edecek olan ay-yıldızlı ekipte kadronun daha da azaltılması için Lucescu\'nun kararı bekleniyor. 

Eskişehir DHA
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DünyaAyYıldızlıFinlandiyaArda Turan Burak Yılmaz NuriCaner Erkin FinlandiyaDünya KupasıMilli Futbol TakımıBuTribünlerdenArda TuranBurak Yılmaz NuriEskişehirLucescuDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24