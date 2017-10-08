Düzeltme - Hazine nakit açığı patlayınca ek borçlanma limiti artırıldı

(Haberdeki Hazine nakit dengesine ilişkin veriler düzeltildi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Hazine nakit açığının yüzde 100 artması üzerine, 2017 yılının bütçesinde yüzde 5 ile sınırlandırılan borçlanma artış limiti aynı oranla yeniden artırıldı.

Resmi Gazete\'de Cumartesi günü yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Hazine Müsteşarlığı\'nın, “borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak” 2017 için yüzde 5 artırılan net borçlanma limiti aynı oranda yeniden artırıldı.

Hazine Müsteşarlığı\'nın Cuma günü açıkladığı “Hazine Nakit Gerçekleşmeleri\" verilerine göre, Hazine nakit açığı bu yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 100 artışla, geçen yılın aynı dönemindeki 20 milyar 936 milyon liradan, 41 milyar 852 milyon liraya tırmandı.