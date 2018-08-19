/düzelterek yeniden // Suriyeli kardeşleri deniz ayırdı

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Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - ŞİLE'de denize giren Suriyeli iki kardeşten biri boğuldu

19 Ağustos 2018 15:48

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - ŞİLE\'de denize giren Suriyeli iki kardeşten biri boğuldu.
Sultanbeyli\'den Şile\'ye gelen Suriyeyi Recap Arcan (18), kardeşi Muammet Arcan (16) ve iki arkadaşı serinlemek için Ayazma plajında denize girdi. Bir süre yüzen gençler, daha sonra yoğun dalgalara karşı koyamadı. 4 genç, plajdakilerinden yardım istedi. Vatandaşlar gençleri güçlükle denizden güçlükle çıkardı. Recap Arcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Muhammet Arcan ise Şile Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Muhammet Arcan\'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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