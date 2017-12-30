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 (düzelterek yeniden) - YUSUF HALAÇOĞLU TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

  Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kayseri bağımsız Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu ile eşi, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi

30 Aralık 2017 14:35

 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Kayseri bağımsız Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu ile eşi, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Halaçoğlu ve eşinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. 
Kazanın, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde Edirne istikametindeki Mehmetçik Vakfı Tesisleri yakınında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Bir görgü tanığının iddiasına göre, Yusuf Halaçoğlu ve Neval Konuk Halaçoğlu\'nun içinde bulunduğu otomobil,  bir kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.   Halaçoğlu ve eşinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI: MİLLETVEKİLİ VE EŞİ AYAKTAYDI
Kazanın hemen ardından olay yerinde olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, yaşananları şöyle anlattı: \"Gece 02.30 sıralarıydı. Yoğun bir ses duyduk. O yana doğru koştuk. Otobanda vekil olduğunu sonradan öğrendik. Vekilimiz kamyona arkadan çarpmış. Kamyoncuyu yaralı gördük, yerdeydi. Bir arkadaşı daha vardı yanında yaralı. Milletvekilinin yanında eşi vardı. Onlar iyiydi, ayaktaydılar yani. Kamyoncu yerdeydi, yaralıydı. Yarasının durumunu tam olarak bilmiyorum. Ambulansa biz olay yerine varana kadar haber verilmişti zaten. Yaralılar hastaneye götürüldü.\" 
Bu arada, İYİ Parti\'nin twitter hesaplarından, Halaçoğlu ve eşi için geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Görüntü Dökümü
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- Kazanın yaşandığı Tem Otoyolu Kurtköy mevkii
- Görgü tanığı ile röportaj
- Genel ve detay

30.12.2017 - 02.39 Haber Kodu : 171230007
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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