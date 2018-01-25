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(DÜZELTEREK YENİDEN) - VALE CİNAYETİNE ADI KARIŞAN HAKAN E'NİN TESLİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sayın abonelerimize "Vale cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi" başlıklı haberimizi, haberde adı geçen Hakan E'nin kendisinin teslim olduğunun belirlenmesi üzerine düzelterek yeniden veriyoruz

25 Ocak 2018 20:10

Sayın abonelerimize \"Vale cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi\" başlıklı haberimizi, haberde adı geçen Hakan E\'nin kendisinin teslim olduğunun belirlenmesi üzerine düzelterek yeniden veriyoruz.

Yeniden
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Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) 
Kadıköy Caddebostan\'da bir restoran çıkışında Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş\'ın vurularak öldürüldüğü saldırıya adı karışan vale Hakan E.\'nin teslim olduğu ortaya çıktı. Adliyeye çıkarılan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Polis olayın ardından başlattığı çalışmada kavgaya ve cinayete adı karışan 2 valenin kimliğini tespit etmişti. Şüpheliler Halim T., ile Hakan E., o tarihten bu yana polis tarafından aranıyordu. Gayrettepe\'de bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine gelen Hakan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildi.

1\'i KADIN 2 EMNİYET AMİRİ AÇIĞA ALINMIŞTI
Olayda silah kullandığı tespit edilen diğer vale Mehmet Halim T.\'nin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan cinayetin işlendiği sırada olay yerinde oldukları tespit edilen ve kavgaya karıştıkları iddia edilen 1\'i kadın 2 emniyet amiri daha önce açığa alınmıştı.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)
-Olay yeri
-Polis ve sağlık ekipleri
-Güvenlik önlemi alınması
-Yerde yatan ceset
-Olay yeri inceleme ekipleri
-İçeriden çıkan müşteriler
-Görgü tanıyla röp.
-Yerde boş kovanlar
-Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü (04.26Beyaz gömlekli)
-Genel ve detaylar

25.01.2018 - 15.10 Haber Kodu : 180125128
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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