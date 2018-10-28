(Düzelterek yeniden) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım nikah şahidi oldu

DÜZELTEREK YENİDEN

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Ümit KOZAN / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman dün akşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan\'ın oğlu Mustafa Nusret Turhan\'ın nikah törenine katıldı. Haliç Kongre Merkezi\'ndeki yapılan nikahı İBB Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Çiftin nikah şahitliğini Binali Yıldırım, Fuat Oktay, İsmail Kahraman yaptı. Kuran\'ı Kerim tilaveti ile başlayan nikah törenine çok sayıda siyasetçi katıldı. TBMM Başkanı Yıldırım törende , esprili bir şekilde gençlere öğüt verdi.

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