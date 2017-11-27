(Düzelterek yeniden) - 16 yaşındaki kızı eşarpla boğan cezaevi firarisi sağlık kontrolünden geçirildi

Düzelterek yeniden

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Cezaevi firarisi sağlık kontrolünden geçirildi

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) Gaziosmanpaşa\'da, birlikte yaşadığı sevgilisi Dilek İ.\'yi eşarbıyla boğarak öldürdüğü iddia edilen cezaevi firarisi Ahmet Tazeoğlu sağlık kontrolünden geçirildi. Karadeniz Polis Merkezi\'nde sorgulanan Ahmet Tazeoğlu (31) sağlık kontrolü için saat 14.30 sıralarında hastaneye götürüldü. Şüpheli Ahmet Tazeoğlu güvenlik önlemi altında sivil bir polis aracına bindirildi. Elleri kelepçeli olan zanlı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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