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Spor

Düzcespor-Yeni Altındağ Belediyespor: 0-0

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) STAT: 18 Temmuz HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Hasan Okan Baylan (xx), Egemen Savan (xx) DÜZCESPOR : Çağrı (xx)- İbrahim (xx), Hüseyin (xx), Serhat (xx), Çağrı (xx) (Dk

22 Nisan 2018 21:26

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
STAT: 18 Temmuz
HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Hasan Okan Baylan (xx), Egemen Savan (xx)
DÜZCESPOR : Çağrı (xx)- İbrahim (xx), Hüseyin (xx), Serhat (xx), Çağrı (xx) (Dk.61 Hayrettin xx), Buğra (xx)(Dk.75 İsmail x), Mustafa (xx) (Dk.87 Kemal), Zihni (xx), Burçak (xx), Enver (xx), Oktay (xx)
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx) - Oktay (xx), Emrah (xx), Bülent (xx) (Dk.75 Barış x), Yalçın (xx), Emrah (xx), Barış Bozal (xx), Barış Çiçek (xx), Hüseyin (xx) (Dk.88 Salih), Ercan (xx), İsmail (xx) (Dk.55 Mertcan xx)
SARI KART: Hüseyin (Düzcespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup ekipmlerinden Düzcespor sahasında Yeni Altındağ Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
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