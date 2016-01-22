Düzceli köylülerin Melen Çayı nöbeti

Düzce'de köylüler, mahkeme kararıyla Melen Çayı kenarında kurulan katı atık tesisinin kapatılmasının ardından belediye kamyonlarının tesise çöp dökmeye devam etmesiyle çayın kenarında nöbet tutmaya başladı.

Düzce'de Melen Çayı kenarına kurulan katı atık tesisi mahkeme kararıyla 6 Kasım 2015 tarihinde kapatıldı. Mahkeme kararına rağmen belediye kamyonları tesise çöp dökmeye devam edince köylüler Melen Çayı kenarında nöbet tutmaya başladı.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre; mahkemenin tesisin kapatılması kararına tepki gösteren Düzce Belediyesi, şehirde bulunan billboardlara mahkeme kararıyla kapatılan katı atık tesisinin fotoğraflarının yer aldığı afişler astı. Afişlerde, katı atık tesisinin kapatılmasıyla ilgili ‘karar Düzcelilerin’ ifadesi kullanılarak çöp dökmeyi haklı gösterecek kampanyaya başladı.

Düzce Belediyesi, Çilimli içesi Esençam köyü mevkiinde Melen Çayı’na 200 metre uzakta katı atık tesisi kurmak için 2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED(Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu kararı aldı. Ardından katı atık tesisinin yapımına başlandı. Katı atık tesisinin ‘temiz çevrede yaşam’ haklarını ihlal ettiğini savunan köylüler ÇED olumlu kararının iptal edilmesi için Sakarya 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme davayı ret etti. Danıştay'ın bozma kararı üzerine, aynı mahkeme 6 Kasım 2015 tarihinde ÇED olumlu kararını hukuka aykırı bularak ÇED olumlu kararını iptal etti.

Mahkeme kararında rağmen Düzce Belediyesi’ne bağlı çöp kamyonları katı atık tesis alanına çöp dökmeye devam edince köylülerin suç duyuru üzerine katı atık alanı mühürlendi. Benzer bir durumun tekrar yaşanmasını istemeyen köylüler Melen Çayı kenarında bulunan katı atık tesisi önünde nöbet tutmaya başladı.

Katı atık tesisinin kapatılmasına tepki gösteren Düzce Belediyesi kararı ilginç bir yöntemle eleştirdi. Düzce Belediyesi tarafından şehrin merkezinde bulunan billboardlara katı atık tesisinin fotoğraflarının yer aldığı afişler asıldı. Fotoğrafların altına, ‘eski çöp depolama sahası’ ile ‘mahkeme kararı ile kapatılan düzenli depolama sahası’ yazıldı. Billboardın en altında ise katı atık tesisinin kapatılmasıyla ilgili, ‘karar Düzcelilerin’ ifadesi kullanıldı.

“Tesis sağlığımızı tehdit ediyor”

Katı atık tesisi tamamen kaldırılana kadar nöbet tutacaklarını söyleyen Esençam köyü sakinlerinden Fatih Tok katı atık tesisiyle ilgili, ‘’köylüler istememesine rağmen burada evimizin dibinde yaşam hakkımızı gasp eden ve sağlığımızı tehdit eden bir katı atık tesisi kuruldu. Tesisin kapatılması içim mahkemeye başvurduk. Mahkeme bizi haklı bularak tesisi kapattı. Ancak 2 ay boyunca belediye tarafından buraya kaçak bir şekilde çöp döküldü. Biz hem buraya çöp dökülmemesi için, hem de burada bulunan katı atık tesisinin kaldırılması için 10 Ocak’tan beri nöbet tutuyoruz. Mahkemenin karşısında çaresiz kalan Düzce Belediyesi billboardlar astığı afişler yoluyla biz köylülere savaş açtı. Belediyenin bu tavrını çaresizlik olarak görüyoruz” dedi.