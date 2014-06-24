Düzce'deki iki gencin ölümünde Facebook detayı

Düzce'de, Meftun Demirkol ile kız arkadaşı Sevda Keleş'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Sevda Keleş'in iki farklı Facebook adresinden birisinde isminin yanına parantez içerisinde "öldü" yazması dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, Meftun D. (22) ve Sevda K. (18) isimli gençlerden geceden bu yana haber alınamıyordu. Gençler bir vatandaş tarafından Çerkez Taşköprü köyü ormanlık alanda av tüfeği ile intihar etmiş bir halde bulundu. Milliyet'te yer alan habere göre, iki gencin bisikletle yanlarına av tüfeği alarak bulundukları alana geldikleri ve burada kendilerini vurdukları tahmin ediliyor. Olayı duyan ve olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizi geçirdiler. Sevda K.'nin ailesinin, kızlarının kayıp olduğu yönünde jandarmaya başvurduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. İncelemenin ardından gençlerin cesetleri, otopsileri yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildiler.

Ailesi arkadaşlıklarına karşı çıkmış

İnşaat işçisi Meftun Demirkol'un bir süredir Selda Keleş ile arkadaş olduğu; ancak ailesinin Selda Keleş'i Meftun Demirkol ile görüşmemesi konusunda uyardığı öğrenildi. Meftun Demirkol ile Selda Keleş'in birlikte olmalarına karşı çıkılması nedeniyle tüfekle intihar ettikleri üzerinde durulurken, cinayet ihtimali de araştırılıyor.

Cep telefonu görüşmeleri inceleniyor

Meftun Demirkol ile Sevda Keleş'in cep telefonu görüşmeleri ve sinyaller inceleme altına alınırken, olayın aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.