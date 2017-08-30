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Düzce'de yürüyen merdivende tacize gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de 42 yaşındaki Y

30 Ağustos 2017 17:04

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de 42 yaşındaki Y.S., alışveriş merkezinde yürüyen merdivende 22 yaşındaki kıza sarılarak tacizde bulunduğu, 35 yaşındaki B.K. da 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Kent merkezindeki alışveriş merkezinde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre yürüyen merdivende önünde bulunan M.Y. adlı kıza sarılarak tacizde bulunan kişi, kızın bağırması üzerine kaçtı. Polis ekipleri, alışveriş merkezindeki güvenlik kameraları ve şehir merkezindeki Mobese kameralarına yansıyan şüphelinin eşkalini ve kimliğini tespit etti. Polis, Doğanlı Köyü’nde oturduğu belirlenen Y.S.\'yi evinde gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Y.S., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Aynı gün Çamköy Mahallesi’nde B.K. adlı kişi de 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. B.K.\'nın daha önce gasp, yağma ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından sabıkası bulunduğu belirtildi.

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