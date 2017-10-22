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Düzce'de yolcu minibüsü otomobille çarpıştı: 7 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

22 Ekim 2017 20:34

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında D-655 karayolu Şifalı Su mevkisinde meydana geldi. Düzce’den Akçakoca yönüne giden Cezmi Sarıoğlu\'nun kullandığı 81 KH 253 plakalı yolcu minibüsü, aynı yöne giden Hasan Yavuz yönetimindeki 81 DK 968 plakalı otomobile yandan çarptı. Otomobil  sürücüsü Hasan Yavuz (38), yanında bulunan Hanife Özbektaş (43), Esma Özbektaş (11), minibüste bulunan yolculardan Ezgi Levent (19), Feride Çolak (18), Salim Saraç (18) ve Ayşenur Yıldırım (19) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından  Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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