Düzce'de yangın faciası; 3 çocuk öldü, babaları yaralandı (3)

KÖYDE 3 KARDEŞİN ÖLÜMÜNÜN ÜZÜNTÜSÜ

Düzce\'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde oturanlar, 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 3 kardeşin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Köylülerden Halil Ergün, çok üzüldüğünü belirterek, \"Çok iyi insanlardı, ayrılmışlardı. Çocuklar, babaları ile kalıyordu, bir de babaanneleri vardı. Babaanneleri, damadının yanına gitmiş 2 gün önce. Babaları ile çocuklar, yalnız evdelermiş. Babaları çalışıyordu, çocuklarına bakıyordu. Bunlar 4 çocuk. Okula giden yurttaymış, 3\'ü vefat ediyor, büyükleri yurttaydı. Çok üzüldük\" dedi.

Baba Muhammed Korkmaz\'ın akrabası Burhan Demir ise \"Benim halamın oğlu. Allah\'tan gelen bir durum. Yapılacak bir şey yok. \'Yangın elektrikten\' diyorlar, \'Sobadan\' diyorlar; ama şu anda neden çıktığı belli değil. Babaları günlük işlerde çalışıp, çocuklarına bakıyordu\" diye konuştu.

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