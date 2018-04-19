Düzce'de uyuşturucu şüphelileri adliyede

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1\'i kadın 5 kişinin İstanbul\'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Çilimli\'de sattığını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonda H.O., C.U., M.C., K.L. ve Z.T. gözaltına alınırken, 247 ecstasy hap, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi\'ne sevk edildi.
FOTOĞRAFLI