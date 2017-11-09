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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, nöbetçi mahkemece tutuklandı

09 Kasım 2017 16:05

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2\'si, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu 8 hap ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2\'si, nöbetçi mahkemece, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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