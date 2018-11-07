Düzce'de silah ve uyuşturucu satıcılarına operasyon

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, polisin uyuşturucu ve silah sattıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanırken, 11 tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Koçyazı Mahallesi\'nde sattığı tespit edilen, Düzce ve çevre illerde silah ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. İ.Ü., İ.S., M.S., A.Y., M.D. ile D.A. Düzce\'de ve M.Y. ise Adana\'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar esrar, 570 adet uyuşturucu hap, 11 adet ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 135 adet mermi ele geçirildi. 7 kişi \'Uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yapmak\' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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